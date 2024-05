Paula Bernini fue agredida durante un móvil en la calle

Una mujer se aproximó a la periodista mientras estaba realizando una salida en vivo y la increpó. El descargo de la movilera, luego de la tensa situación que vivió.

Paula Bernini sufrió una agresión este martes al mediodía, cuando hacía una cobertura sobre la avenida Maipú, que había quedado cortada por una protesta. Mientras que la periodista buscaba testimonios, una transeúnte invadió su espacio personal para gritarle insultos.

Faltaban 15 minutos para las 14 cuando, de repente, una mujer con campera negra y anteojos de sol comenzó a increparla. “F*rros de m*erda. Vos, TN, también. Todo esto fueron ustedes, fueron votados, ustedes fueron bancados, mañana van a correr ustedes. Cipayos, vendepatria”, gritaba la mujer.

Horas después, la periodista dio su versión sobre este momento: “No está bueno que te insulten, que te hablen a centímetros de la cara o que te vayan empujando, pero de ninguna manera, quiero darle mayor trascendencia de la que ya tuvo”, aseveró después de terminar la transmisión por TN.

Bernini, que fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña tras su destacada labor durante la pandemia, resaltó nuevamente la importancia de la profesión en esta oportunidad.

“Esa mujer trajo de alguna manera este tema importante para nosotros, los periodistas, que es la cantidad de gente que cree que puede venir a imponer su postura a los gritos o insultando. Nosotros los periodistas no somos responsables de ninguna situación social, política, económica. Nosotros tenemos la obligación de estar en cada uno de los acontecimientos que la gente debe estar informada. Lo contamos con la mayor objetividad, con la mayor responsabilidad, pero podés estar en desacuerdo y podés venir al micrófono a cuestionarlo. Ahora hacelo siempre con respeto. Yo lo que digo siempre es que el límite es el respeto”, remarcó en una de sus historias de Instagram.

Una señora intentó defender a la periodista, pero la mujer de lentes oscuros también la insultó y siguió atacando a Bernini. “Vos, TN, vos Paula, sos una mercenaria de Magnetto”, siguió la agresora.

Paula Bernini intentó disuadirla, le preguntó “¿por qué me pecheás?”, pero la transeúnte respondió con más violencia: “¿Quién te pechea? Pero callate, si nos conocemos. Ustedes son responsables de todo este gobierno, mentirosos mercenarios. Van a correr”, gritó hasta que decidió continuar su camino.

La mujer le gritó a Paula en la cara y la empujó. (Foto: captura de TN)

GRITOS, INSULTOS E INTOLERANCIA | Una mujer agredió a Paula Bernini durante un móvil de TN: "Van a correr ustedes" pic.twitter.com/ikY8Sn4bSy — TN – Todo Noticias (@todonoticias) May 7, 2024

Paula Bernini agradeció las muestras de solidaridad

La periodista agradeció a Federico Gandolfi, su colega camarógrafo, “porque gran parte de la calma” que sintió en ese momento difícil vino de la certeza de que su compañero estaba grabando y “siempre va a tomar la agresión”, lo que muestra “que trabajar en la calle tiene estas situaciones que uno no las busca, pero es de gente que no está dispuesta a hablar, no está dispuesta a escuchar y que solamente quiere imponer su postura a la fuerza”, expresó.

También agradeció a todas las personas que la alentaron y le enviaron mensajes de afecto. Por último, aseguró que está “contenta”, por la forma en que reaccionó, ya que su única intención “era escucharla”.

“Ella no me quiso escuchar a mí y la situación fue bastante agresiva. Yo no estaba dispuesta a reaccionar frente a ninguna de sus tantas y tantas agresiones, porque no solo insultaba, sino que lo hacía con sorna, acercaba su cara hacia la mía y por debajo me iba como empujando. Si lo que quieren es reacción, no la van a tener de nosotros los periodistas. Hoy tenemos que actuar, estar en el lugar para contar nada más”, afirmó.