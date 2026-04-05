Patrimonio, intermediarios y dudas: qué reveló la investigación sobre los bienes de Manuel Adorni

Una investigación periodística expuso más inconsistencias, compras recientes y operaciones con terceros en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, que sigue bajo la lupa judicial y mediática.

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras una investigación de La Nación, que reconstruye, con documentos y registros oficiales, cómo se compone hoy su patrimonio y cuáles son las principales dudas que todavía no tienen respuesta.

El punto de partida del caso no fue una declaración jurada, sino una serie de episodios que despertaron sospechas. Primero, los viajes, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado, y luego la aparición de propiedades que no terminaban de cerrar con los ingresos declarados del funcionario.

A partir de ahí, el foco se trasladó a los bienes. Según registros oficiales, Adorni y su entorno incorporaron nuevas propiedades durante su paso por la función pública sin desprenderse de las anteriores, lo que implicó un salto patrimonial significativo.

Propiedades, créditos y operaciones bajo la lupa

Entre los bienes más relevantes aparece un departamento en Caballito y una casa en un country del conurbano bonaerense, esta última a nombre de su esposa. Ambas adquisiciones se realizaron cuando Adorni ya ocupaba cargos en el Estado.

Uno de los puntos que más preguntas genera es la forma de financiamiento. La compra del departamento, por ejemplo, se habría realizado mediante una hipoteca no bancaria otorgada por una jubilada y una afiliada al PAMI. La operación habría costado US$230.000.

Beatriz Alicia Viegas, de 72 años, y Claudia Bibiana Sbabo, de 64, fueron quienes financiaron la compra del departamento en Caballito por parte de Adorni. Ambas habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes, en mayo del año pasado, por un valor de 200.000 dólares.

En el informe de dominio de la propiedad también se indica que el departamento tiene 199,97 metros cuadrados, aunque ese metraje corresponde en realidad a un patio trasero del lugar.

Según se supo, la vivienda tenía, hasta 2025, tres dormitorios, un amplio living y una cocina.

El inmueble había tenido como primer propietario a Hugo Morales, exjugador de Lanús, Huracán y de la Selección argentina, quien lo compró en 1996. Durante una década estuvo alquilado hasta que finalmente decidió venderlo.

De acuerdo a su entorno, el estado de la propiedad influyó en esa decisión. “Había que invertir mucho dinero: levantar pisos, cambiar cerramientos y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí venderlo rápido”, le transmitió en las últimas horas a un allegado.

Siempre según esa versión, la operación se concretó con rapidez a través de la inmobiliaria de la esposa de un amigo suyo, también exfutbolista. Morales sostuvo ante sus cercanos que terminó vendiéndolo por el mismo valor al que lo había adquirido casi treinta años antes, 200.000 dólares.

El exjugador contó también que conoció a las dos mujeres que luego habrían realizado la transacción con Adorni.

Un mes después de haber adquirido el departamento a Morales, Claudia Bibiana Sbabo, quien figura en registros públicos como empleada de una editorial, pasó a integrar la nómina de beneficiarios de un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominado “Pase Cultural”.

La iniciativa contempla una asignación mensual de 60.000 pesos para ser utilizada en comercios y espacios culturales adheridos, y está dirigida a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los 600.000 pesos mensuales, sin incluir el aguinaldo.

Los investigadores buscan determinar si ambas mujeres actuaron por cuenta propia en una operación de reventa o si fueron utilizadas como intermediarias por un inversor inmobiliario, lo que abriría interrogantes sobre por qué se habría intentado evitar dejar rastros o el pago de impuestos.

En ese marco, uno de los datos que se analizan es el perfil patrimonial de Beatriz Alicia Viegas, quien figura en documentos de 2017 como socia de la empresa Nazca Gold SRL. Además, aparece como titular de un departamento y un local comercial en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, según fuentes inmobiliarias que trabajan en la zona, el precio que circula es considerablemente más elevado que el valor real de mercado de propiedades similares.

Además, se registró la falta de información en las declaraciones juradas. Algunas de las propiedades detectadas no figuran en los registros públicos presentados por el funcionario, aunque desde su entorno argumentan que podrían estar incluidas en anexos reservados o que aún no vencieron los plazos de presentación.

El propio Manuel Adorni evitó dar precisiones en sus apariciones públicas y se limitó a sostener que su patrimonio fue construido durante años en el sector privado. También argumentó que no puede brindar detalles porque existe una investigación judicial en curso.

Fuente: Perfil