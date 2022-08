Patricia Bullrich y una posible candidatura con Milei: “Estamos trabajando juntos”

La titular del PRO habló en Bahía Blanca con un grupo de militantes que se acercó a saludarla. Allí deslizó su intención de trabajar en conjunto con Avanza Libertad para la próximas elecciones.

Patricia Bullrich ya trabaja en un acuerdo con el espacio de Javier Milei, aunque el economista podría ir por separado en la elección a Presidente de 2023. “Pensar en una candidatura a gobernador que pueda ser de todos, sería una buena idea. Acá en Buenos Aires y en todas las provincias del país”, señaló la titular del PRO en Bahía Blanca.

Así las cosas, planteó que “en algunos distritos ya están trabajando juntos y en otros, no”. “A nivel nacional es más difícil y Milei puede ser candidato a presidente por su cuenta. Quizá sea más fácil donde las elecciones sean separadas”, comentó. Estas palabras las dijo a un grupo de militantes que se acercó a saludarla, durante una caminata por el centro bahiense, según consignó el diario Clarín.

En el mismo sentido comentó que ​“hay provincias donde perdimos por un punto como Tucumán o ganamos por un punto, como San Luis”. “Si tenemos fuerzas que podemos acumular para ganar en provincias donde nunca pudimos entrar, es muy positivo”, arengó la ex ministra de Seguridad.

Durante su recorrida por el sur bonaerense estuvo acompañada por el diputado Gerardo Millman, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (se elegido para ser candidato en Buenos Aires) y el intendente local Héctor Gay. Todos del PRO. Igualmente afirmó: “La división no nos conviene”.

Críticas al Gobierno

En su recorrida, la ex ministra de Cambiemos no omitió las críticas al Gobierno: “Massa no se ha legitimado en la sociedad y ya vemos que en sus primeros días está con un problema. Un problema de liderazgo que tiene él y el gobierno”.

Así, señaló que ​”estamos en un momento muy importante de nuestro país”. “Todos hemos vivido con dolor el fracaso que tuvimos en 2019, pero luego de un pequeño duelo dijimos que había cosas muy positivas que habíamos logrado y nos levantamos rápido”, reflexionó.

“​Estamos no sólo con una crisis económica, sino también con una crisis moral y de esperanza”, subrayó la opositora. “Estamos muy desesperanzados los argentinos y con la necesidad de un cambio. Por eso el cambio tiene que darse con mucha contundencia y mucha fuerza. Hay que recrear las expectativas y después cumplirlas”, indicó.