Patricia Bullrich: “Voy a ser precandidata a presidenta en cualquier circunstancia”

La presidenta del PRO reafirmó que está encaminada hacia la Casa Rosada de cara al próximo año y que competiría incluso con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich dio el primer paso en su carrera de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y aseguró que va a competir “en cualquier circunstancia”.

“Voy a ser precandidata a presidenta, en cualquier circunstancia”, afirmó sin dudarlo la ex ministra de Seguridad en diálogo con el programa A Dos Voces. Tras ser consultada sobre si competiría con Mauricio Macri u Horacio Rodríguez Larreta reiteró: “En cualquier circunstancia”.

Por otra parte, con respecto a sus recientes desacuerdos y discusiones dentro de su propio espacio político, la presidenta del PRO señaló: “Tenemos discusiones pero estamos todos unidos porque sabemos perfectamente los peligros y riesgos que corre la Argentina si ponemos en peligro nuestra unión”.

“Creo que la consistencia, la coherencia, la firmeza y el carácter son las características que la sociedad va a buscar en nuestra dirigencia. Me siento tranquila y siento que estamos muy preparados para las elecciones que vienen“, agregó.

Asimismo, Bullrich remarcó que “no busca el aval de Mauricio Macri“. “Yo no quiero que se sesgue hacia mí, cada uno tiene que competir con sus condiciones, y me gustaría que Mauricio sea de todos y no de una parte“, enfatizó.

Sobre el atentado a Cristina Kirchner

Con respecto a la posición que tomó frente al atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la titular del PRO explicó que prefirió “ser prudente y esperar la palabra presidencial” ya que “conoce la forma de actuar del kirchnerismo”.

“Cuando vi al presidente planteando que el hecho era un ‘lobo solitario’ pero que había instigadores y que estos eran la prensa, la oposición y la justicia, exactamente el carácter de la república, y llamó a una marcha partidaria, yo salí con una posición muy clara”, añadió.

“Ante la gravedad de los hechos, el presidente respondió generando una extrema politización y diciendo ‘yo ya sé quienes son los culpables’“, insistió la ex ministra de seguridad y sostuvo que Alberto Fernández “bajó al terreno de la disputa política” y que se hizo una “utilización brutal” de lo sucedido.

Por otra parte, con respecto al “llamado al diálogo” sobre el que se habló luego del ataque a la vicepresidenta, Bullrich afirmó que “no fueron convocados a absolutamente nada” y que esto es “un intento de dividir”.

“Igualmente, ¿a qué van a convocar? No nos vamos a sentar con quienes nos acusan de ser instigadores“, cuestionó sobre la forma de encarar la situación que mantuvo el oficialismo.

“El Gobierno quiere consolidar una fuerza política y sacar ventaja frente a un hecho que es absolutamente cuestionable.”, concluyó.