Patricia Bullrich volvió a hundir a Espert: “Tiene que volver a los medios y responder claro”

La ministra cuestionó al candidato por sus respuestas evasivas sobre si recibió USD 200 mil dólares de Fred Machado. “Si no tiene nada que esconder lo mejor es hablar”, lo retó.

Patricia Bullrich volvió a dar una entrevista para tratar de suavizar sus dichos contra José Luis Espert, pero lo terminó hundiendo peor por no haber podido responder si recibió o no los 200 mil dólares del supuesto narco Fred Machado.

La ministra de Seguridad cuestionó la floja entrevista que dio anoche Espert en A24 donde se negó reiteradas veces a responder sobre si Machado le hizo el pago, como figura en un documento contable que tiene en su poder la Justicia de Texas.

“Evidentemente Espert tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas”, disparó Bullrich también en A24.

“Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro, punto”, dijo la ministra. LPO reveló que a Espert se negaba a salir a dar explicaciones, pero tras una cumbre en la Rosada lo obligaron a brindar entrevistas para tratar de dar por cerrado el tema. Después del fiasco de anoche, el tema sigue abierto y no está claro que “El Profe” dé otras notas.

“No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Como tenemos una vara muy alta y el voto liberal o republicano exige respuestas, tenemos que ser claros sobre nuestras conductas. José Luis tiene que volver y ser claro”, insistió Bullrich.

Patricia también le reprochó a Espert que haya metido a Javier Milei en el barro de este escándalo. “No puede ser que sea el presidente el que tenga que hablar del candidato a diputado. Es el candidato a diputado, no el presidente. Yo lo dejaría de lado al presidente”, reclamó.

En la entrevista que brindó anoche, Espert le reprochó a Bullrich sus declaraciones en las que afirmó que no pueden “aceptar personas aliadas al narco”. “Patricia tuvo una frase desafortunada y la malinterpretaron”, se enojó el economista.

Por la tarde, la ministra le había mandado otro dardo envenenado a Espert al sacarse una foto con Karen Reichardt, la segunda de la lista de La Libertad Avanza y que quedaría al frente de la boleta si lo bajan.

Acompañé a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la entrega de 18 patrullas en el Municipio de San Isidro.

Un honor acompañar a quien produjo una de las mayores reducciones de los índices de inseguridad en la historia. @PatoBullrich pic.twitter.com/vmEVpwVv86 — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 1, 2025

