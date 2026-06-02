Patricia Bullrich se distancia del Gobierno: no apoyará en el Senado el retiro del pliego de la jueza Michelli

La senadora dijo que lo habló con el Presidente y que no está de acuerdo con dar marcha atrás con la promoción de la aspirante, a quien impugnan por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

La senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich parece dispuesta a mostrarse a una distancia considerable del Gobierno nacional. A través de un largo posteo en su cuenta de la red social X, este lunes dejó en claro que no apoyará las intenciones del presidente Javier Milei y de su hermana Karina de que el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Criminal Federal número 3 de La Plata, sea impugnado. La principal razón es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de varias investigaciones del medio de comunicación en el que trabaja, en las que se denunciaron hechos de corrupción dentro del oficialismo.

Bullrich señaló en su posteo que habló “con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”. “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio“, explicó después la legisladora, quien encabeza el bloque libertario en la Cámara Alta.

La exministra de Seguridad de la Nación formalizó su pase a La Libertad Avanza luego de llegar a un puesto en el Gabinete a través del PRO pero en los últimos tiempos viene marcando sus diferencias con Milei y con el resto de los ministros, sobre todo después de que se conocieran las denuncias sobre supuesto enriquecimiento ilícito en las que está involucrado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”, escribió Bullrich para dejar explicitada su visión sobre la situación.

Bullrich fue la primera representante que expresó a viva voz distancia con la estrategia oficial y pidió que se tome la iniciativa para terminar “con la polémica”. La declaración cayó muy mal en la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, defensora a ultranza del ministro coordinador.

La senadora incluso presionó para que Adorni y Javier Milei prometieran la pronta presentación de ese documento. Lo hizo presentando su declaración jurada, en lo que fue un movimiento para marcarle la cancha a Adorni, quien prometió su información patrimonial para antes del 15 de junio.

Patricia Bullrich dará un discurso y dialogará con la prensa este martes en Mendoza

La senadora Patricia Bullrich participará este martes en Mendoza de la 2026 International White Hat Conference – Cybersecurity & Digital Crime Prevention, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad y prevención del delito digital.

La actividad se desarrollará en el Sheraton Mendoza Hotel (Primitivo De La Reta 989) en el Salón Fader, donde Bullrich formará parte del panel de cierre de la jornada y brindará su intervención a las 19, enfocada en seguridad jurídica, reformas legislativas y cooperación internacional frente a los desafíos de los ciberdelitos.

El evento reúne a especialistas, funcionarios, académicos y referentes internacionales en materia de seguridad digital, con el objetivo de fortalecer la preparación global ante amenazas crecientes, especialmente en el marco de grandes eventos internacionales. Finalizada su participación, a las 20, la senadora atenderá a los medios presentes en el lugar.

Fuente: Perfil