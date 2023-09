Patricia Bullrich: “No somos aventureros”

Sin mencionarlo, la candidata de Juntos por el Cambio se refirió varias veces a Javier Milei. También criticó duramente a Sergio Massa. Marcos Pereda dijo que “el gobierno fracasó” y Eduardo Eurnekián buscó tomar distancia del candidato de LLA. Fue acompañada por Carlos Melconián.

Patricia Bullrich llegó al habitual almuerzo de CICYP para conocer los programas de los candidatos en compañía de Carlos Melconián, un economista conocido y respeado en el ambiente empresario, y también el ex ministro de Producción Dante Sica, el ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Alberto Forhig y María Oneto, la asesora que es el contacto directo de la candidata en el mundo de quienes aportan a su campaña.

Venía de la embajada norteamericana, donde mantuvo un encuentro con el embajador Marc Stanley, quien mantiene un vínculo permanente a través de su staff con los equipos de Bullrich, que siguen con especial atención la agenda entre ambos países y el devenir de los gobiernos de la región. Le debe haber ido bien, porque llegó al Sheraton Retiro de buen humor, a pesar de los trajines de la intensa campaña.

Ya en el estrado, no se cuidó de criticar a sus competidores. “Vemos que tenemos enfrente un candidato que en el día de ayer, en la total y absoluta irresponsabilidad, en el pozo profundo en el que estamos, agarró la pala y profundizó el pozo”, dijo sobre el proyecto de ganancias elaborado por Sergio Massa, que obtuvo media sanción en Diputados.

También fue muy dura contra Javier Milei. “Es claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas como pretende un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina“, aseguró. Dijo: “por eso tengo la total y absoluta convicción de que Juntos por el Cambio es la fuerza que está en capacidad de gobernar, ya que logró aprender de su gobierno, aprender que no se pueden hacer las cosas sin mostrar desde el primer día a los ciudadanos el conjunto de reformas que van a llevar adelante, mostrar el abanico de cambios que la Argentina necesita”.

La frase que obtuvo los primeros aplausos fue cuando expuso que “no somos aventureros, somos personas que tienen los pies en la tierra, venimos a trabajar sobre una Argentina que tiene todo pero los argentinos no tenemos nada”.

Buscó darle marco a lo que Bullrich denomina “un cambio con espaldas”, expresando que “nosotros tenemos y hemos construido una fuerza política que está al servicio de esta necesidad de ordenar la Argentina, lo que van a hacer los gobernadores, los intendentes, los diputados, los senadores y los funcionarios que ya tienen experiencia de gobierno”.

Anticipándose a las críticas dijo que “no vamos a volver a pisar los palitos que en algún momento se pisaron, porque ya sabemos que siempre enfrente tendremos una amenaza, hagamos lo que hagamos, no importa lo que hagamos, querrán seguir viviendo en este caos”. Y enfatizó que “dialogaremos, sí, pero lo único que no negociamos es el cambio en la Argentina. El orden en las calles, en los barrios, el orden en la educación, en la salud, en el Estado y en las provincias. Y, sobre todo, en la economía”.

Qué dijo Carlos Melconián

A la hora de las preguntas, se sumó al estrado Melconián. “Ya liquidamos el pleito de la dolarización“, dijo ante el pedido de precisiones en torno a su plan “bimonetario”. Aseguró que “vamos a distinguir entre el que venga a especular y al que venga a producir, no vamos a incentivar el ingreso del hot money, ese dinero caliente, especulativo, no tiene que volver”, y se dispuso a “liquidar la motosierra”.

Criticó a Milei por la falta de información que tiene sobre el gasto. “Tiene que interiorizarse, saber exactamente qué se puede cortar y qué no, dónde, haciendo qué reformas, reduciendo dónde y con qué objetivo, en muchos casos hay leyes específicas, hay empresas públicas que se verá si dan prestaciones o no, no son cuestiones así nomas”, dijo. Explicó que “lo más importante a eliminar es la tasa de inflación”.

Bullrich, por su lado, puso el foco en un tema que ambos vienen abordando en sus recorridas por el interior como es la necesidad de encarar un sistema de incentivos al revés, no darle a las provincias porque son pobres, sino darle a las provincias por lo que empiecen a producir. “Hay que trabajar la ley de coparticipación desde adentro”, planteó la candidata.

Eduardo Eurnekian y los empresarios del CICYP

El presidente del CICYP, Marcos Pereda, fue especialmente crítico con el Gobierno actual al abrir la sesión. “Este Gobierno fracasó, nos deja en la cornisa de la hiperinflación, y ya no podemos esperar nada. Se acabó la plata. Tenemos que empezar a trabajar de verdad, constuir una patria donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse”, dijo.

Y le pidió a Bullrich que, “en caso de que llegue a la Presidencia, ocúpese de valorar lo suficiente la instrucción de los argentinos, las instituciones de la República, ponga mano firme y termine con las malas políticas”.

Pero lo que más sorprendió fue la actitud Eduardo Eurnekian, quien aceptó dar declaraciones a la prensa al ingresar al evento y al finalizar pidió el micrófono para agradecerle a Patricia su presencia, destacando sus valores y su visión de gobierno. Muchos creyeron que el destacado empresario buscó sobreactuar su distancia con Milei o, por lo menos, que no está alineado con todo lo que dice y hace.

Como sea, el almuerzo fue un éxito, con la presencia de Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, Martín Cabrales, protesorero del CiCyP, Javier Bolzico, presidente de ABA, Nicolás Pino, presidente de la SRA, además de Julio Macchi, Adrián Werthien y Daniel Funes de Rioja, entre otros.



Por Silvia Mercado-El Cronista