Patricia Bullrich encara mini gira nacional y dispara la desconfianza de Karina Milei

La senadora visitará al menos cuatro provincias. Mendoza, la primera parada, en medio de la tensión con Alfredo Cornejo y la hermana de Javier Milei.

“Patricia no hizo política durante 50 años para arreglar veredas”. La frase de un importante referente del bullrichismo dispara todo tipo de especulaciones. La semana próxima, Patricia Bullrich iniciará una serie de visitas a las provincias que la proyectan a nivel nacional, en la antesala de la campaña 2027 y en el peor momento de su vínculo con Karina Milei.

La hermana de Javier Milei viene de mandar a Bullrich a la última fila del Tedeum, la excluyó de la caminata junto con el Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral metropolitana y también la dejó afuera de la visita al Cabildo patrio este 25 de mayo. Pero la senadora nacional ni se inmuta. Responde con política. Posó para las fotos con una media sonrisa socarrona, casi una mueca, en la reunión de mesa política del martes y activará una mini gira nacional por el interior del país en una nueva y tangible muestra de autonomía frente a Karina.

La semana próxima visitará Mendoza para participar de un seminario. Se trata de un distrito sensible para La Libertad Avanza. La posibilidad de que la Secretaria General de la Presidencia instale a Luis Petri como candidato a gobernador para suceder al radical Alfredo Cornejo escaló la tensión con este mandatario hasta ahora aliado del gobierno nacional. Cornejo quiere definir al postulante de su provincia y choca con la lapicera de Karina.

Ruido en La Libertad Avanza



Ese ruido entre Cornejo y la Casa Rosada alimentó versiones de ruptura luego del paso de Mauricio Macri la semana pasada por Mendoza. Además del acto del PRO en un hotel céntrico, el gobernador invitó a cenar al expresidente a la residencia provincial. Macri tiene en vilo a Milei al fogonear la posibilidad de postularse a la presidencia en 2027 por el PRO, una jugada que podría herir de muerte el proyecto de reelección del líder de La Libertad Avanza. Como prenda de cambio, y para no postularse, presiona para que los libertarios le allanen el camino a la reelección a su primo, Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de un acuerdo para que sea candidato único de esa eventual alianza.

En ese esquema de negociaciones aparece Bullrich, quien tras el derrumbe político de Manuel Adorni por las múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito, había quedado posicionada como eventual candidata de LLA para la jefatura de gobierno porteña. Ahora, la negociación Milei-Macri a nivel nacional para preservar a Jorge como candidato único en CABA afecta las chances de la ex ministra de Seguridad de disputar la elección por ese distrito.

Bullrich estará en Mendoza entre el lunes y el miércoles próximo en un evento organizado por la Boston University, Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity, junto a CLICLEX ONG y el gobierno provincial. La conferencia se desarrollará bajo el eje temático “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa Mundial FIFA 2026 y la creciente exposición de infraestructuras críticas a amenazas cibernéticas. Aún no está confirmado un encuentro con Cornejo, quien estaría de viaje en Londres para esa fecha.

Patricia Bullrich, con aliados de Javier Milei



Tras su incursión en Mendoza, Bullrich tiene en agenda también una visita a Chaco, donde manda otro gobernador aliado de la Casa Rosada, Leandro Zdero. Al igual que Cornejo, se trata de un dirigente de la UCR que, en el marco de lo que fue Juntos por el Cambio en 2023, apoyaba su candidatura presidencial. Como jefa del bloque de senadores de LLA, la ex ministra de Seguridad busca también aceitar los vínculos con los mandatarios provinciales de cara a la agenda parlamentaria del oficialismo en el Congreso, en especial por la reforma electoral que por ahora no logra las adhesiones suficientes como para activar su tratamiento a nivel comisiones.

Los gestos crecientes de autonomía de Bullrich comienzan a hacer ruido en la Casa Rosada. Mientras Javier Milei hace intentos para contenerla, Karina intenta arrinconarla sin éxito. La senadora nacional es la única integrante de la primera plana del Gobierno con espalda política y votos propios capaz de retobarse frente a la hermana del Presidente. La semana pasada presentó su declaración jurada de bienes y le metió mas presión a Manuel Adorni, el protegido de Karina, en medio de los escándalos por su incremento patrimonial no justificado y sus exorbitantes gastos cash en dólares. Además de haber reclamado de manera publica que el jefe de Gabinete aclarara de dónde provienen los fondos que impulsaron compras de departamentos, una casa en un barrio privado, viajes al exterior, una pileta con cascada y hasta una parrilla a control remoto.

“De los 55 puntos que logró Milei para ganarle a Massa el balotaje en 2023, al menos 20 o 25 son de Patricia. Eso el Gobierno lo sabe y por eso no la pueden descuidar”, agregan desde la mesa chica de Bullrich ante Ámbito en la previa a la mini gira nacional de la ex candidata presidencial. Si no es candidata en la Ciudad, la jefa de los senadores de LLA podría ingresar a la fórmula presidencial como vice de Milei. Al menos eso dejan trascender desde los círculos libertarios para contener a Bullrich. Pero en esa carrera por acompañar al Presidente en el binomio para la reelección, choca nuevamente con Karina, quien apuesta a colocar a Martín Menem como segundo de su hermano al tope de la boleta de LLA en 2027.

Invitación de una senadora de Karina Milei



Entre el 15 y 18 de agosto, Bullrich estará en Santa Fe. Además de un paso obligado por Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la ex candidata presidencial irá a la localidad de San Justo invitada por la Sociedad Rural local. El jueves pasado, Angelini presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, cargo al que había llegado con la designación de Bullrich. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro ganó las elecciones en alianza con el PRO y también impulsando en 2023 la candidatura presidencial de Bullrich. El reencuentro con el mandatario provincial se da en el medio del pedido del circulo rojo para explorar la posibilidad de encontrar una alternativa “racional” a Milei para mantener el rumbo económico.

Por último, Bullrich también tiene en agenda una visita al sur del país. Irá a Neuquén invitada por la senadora nacional Nadia Márquez. Completaría así su mini gira federal que incluye norte, sur, centro y noreste del territorio nacional. Márquez tiene aspiraciones a convertirse en candidata a gobernadora de la provincia por La Libertad Avanza en 2027 y es una de las legisladoras nacionales más cercanas a Karina Milei por eso la llegada de la exministra de su mano despertó todo tipo de versiones. “Todos necesitan los votos que arrastra Patricia, hasta los candidatos karinistas”, se ufanan en el bullrichismo.

Patricia Bullrich estará la semana próxima en Mendoza. También tioene visitas programadas a Santa Fe, Chaco y Neuquén.





Por Ezequiel Rudman – Ámbito