Patricia Bullrich admitió un “error” en las licencias por enfermedad en la Reforma Laboral

La senadora reconoció fallas en el artículo que reducía el pago salarial durante licencias médicas y aseguró que el Gobierno corregirá el punto antes del debate en Diputados.

La senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la Reforma Laboral del oficialismo, reconoció que el proyecto aprobado recientemente en el Senado incluyó un “error” en el apartado vinculado a las licencias por enfermedad y aseguró que el Gobierno trabajará para corregirlo antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

“Cometimos un error y lo vamos a arreglar”, afirmó la legisladora al referirse a la polémica generada por el artículo que establecía el pago del 50% del salario para trabajadores con licencia médica, sin distinguir la gravedad de la enfermedad.

La controversia surgió tras la aprobación en el Senado del artículo que modifica el régimen actual de licencias por enfermedad. El texto planteaba que, ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, los empleados percibirían la mitad de su sueldo, con la posibilidad de elevar el ingreso al 75% en determinados casos.

Según explicó Bullrich, el problema se originó porque la redacción tomó como base la legislación anterior, que no diferenciaba entre patologías leves y cuadros graves. “La ley no distinguía entre un esguince y un cáncer, y ahí estuvo el error”, sostuvo.

Tras las críticas de sectores sindicales y dirigentes opositores, el oficialismo anunció que buscará restablecer el pago completo del salario en situaciones consideradas severas, degenerativas o irreversibles, mientras que el esquema reducido se mantendría para otros casos.

El objetivo: reducir litigios y certificados falsos

La senadora también aseguró que la modificación fue impulsada por La Libertad Avanza, con el objetivo —según explicó— de reducir el ausentismo laboral y la judicialización vinculada a licencias médicas.

De acuerdo con su argumento, la propuesta surgió tras consultas con especialistas del ámbito laboral que advirtieron sobre el impacto económico de certificados médicos irregulares. “Queríamos terminar con una práctica que genera conflictos y abusos dentro del sistema”, señaló.

Bullrich defendió el espíritu del cambio y aseguró que la corrección buscará equilibrar la protección del trabajador con la “necesidad de evitar fraudes”.

El oficialismo analiza ahora la forma técnica de introducir las modificaciones durante el debate en Diputados sin que el proyecto deba regresar al Senado. No obstante, la legisladora relativizó esa posibilidad y afirmó que, en caso de volver a la Cámara Alta, el proceso legislativo solo demoraría algunos días adicionales.

La discusión parlamentaria se desarrollará en un contexto de fuerte tensión política y sindical, ya que distintos bloques opositores expresaron dudas sobre acompañar la iniciativa tras la polémica generada por este artículo.

Salarios y billeteras virtuales: no habrá cambios

En paralelo, Bullrich confirmó que el proyecto mantendrá la decisión de limitar el pago de salarios exclusivamente a bancos y entidades financieras oficiales, dejando fuera a las billeteras virtuales.

Según explicó, el argumento central es la falta de garantías financieras homogéneas entre los proveedores de servicios de pago. “No todas las plataformas tienen respaldo suficiente para asegurar el cobro del salario”, indicó, y remarcó que el sistema bancario ofrece mecanismos de cobertura ante incumplimientos empresariales.

