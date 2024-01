Pasó un mal momento en un aeropuerto y una foto que le había sacado a Messi lo salvó

Joaquín Mántaras es filmmaker y creador de contenidos. Nunca imaginó que haber estado cerca del capitán de la Selección argentina le permitiría ingresar a Europa tras quedar varado en Migraciones.

Lionel Messi se convirtió en un símbolo para todos los argentinos, especialmente para aquellos que salen del país en busca de nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Así lo vivió Joaquín Mántaras, fotógrafo y filmmaker de la banda de cumbia Los Totora, quién tiene una anécdota que no dejará de contar sobre cómo su trabajo con al astro lo salvó de una situación complicada en un aeropuerto.

Hace algunos meses, Mántaras emprendió un viaje en el que depositó toda su emoción y también sus ahorros. Al llegar a Ámsterdam, quedó varado en Migraciones durante cuatro horas. Cuando le preguntaron por su trabajo, mostró que le había sacado fotos a Lionel Messi. Como por arte de magia y gracias al astro argentino, le permitieron la entrada al país.

Ahora, el filmmaker nacido en Concordia habló con TN y contó cómo haber tenido un contacto con el campeón del mundo, aunque sea de lejos, le abrió las puertas de un continente.

Junto a Los Totora, Joaquín había tenido la oportunidad de estar la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, en junio de 2023. No solo le tomó fotos a la banda, sino también a los jugadores que fueron parte, entre ellos Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María.

Joaquín Mántaras junto a Leandro Paredes y en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario. (Fotos: Gentileza Joaquín Mántaras)

Semanas después, el fotógrafo se subió a un avión para visitar a unos amigos en Dinamarca y recorrer otros lugares de Europa durante tres meses. “No tenía hoteles, no tenía vuelos internos ni nada, lo único que tenía era el pasaje de ida y el de vuelta, nada más”, recordó.

Su vuelo tenía escala en Ámsterdam, Países Bajos. Allí lo pararon en Migraciones. “Me preguntaron dónde me iba a quedar, cuánto tiempo y algunas cosas más que yo no entendí porque me hablaban en inglés. No les cerraba que yo no tuviera pasajes ni hoteles”, rememoró.

“Me llevaron a un cuartito que tenía una computadora y un teléfono, con una mujer policía de custodia”, añadió. Todo se complicó cuando le preguntaron por su trabajo: al ser fotógrafo y filmmaker freelance, es decir, al trabajar por su cuenta, el conconrdiense no tenía ningún contrato laboral. Además, le revisaron todas sus cuentas de banco y las tarjetas de crédito que llevaba.

“Después me pregunté por qué no les dije que yo había estudiado en la facultad, que estoy recibido, que soy perito topocartógrafo”, señaló.

“Lionel Messi me abrió la puerta a Europa”

En un momento, dos policías se quedaron dentro de la sala en la que Joaquín Mántaras estaba prestando declaración. Sin un contrato laboral que certificara su trabajo como fotógrafo, sin pasajes para recorrer el continente y sin hoteles donde quedarse, las agentes le pidieron que mostrara algo de lo que había hecho en el terreno profesional. Era su última oportunidad ya que minutos antes un oficial había determinado que no iba a poder tomar el siguiente avión y que debía volver a la Argentina.

“Lo primero que atino a hacer es agarrar el celu y desbloquearlo. Lo giré y lo apoyé de frente a ellas. En ese momento se miraron y empezaron a sonreír”, evocó. De fondo de pantalla estaba una de las fotos que le había sacado a Messi dos meses antes.

La foto que Joaquín Mántaras le sacó a Messi e hizo que lo dejaran entrar a Europa. (Foto: Gentileza Joaquín Mántaras)

Joaquín inmediatamente les preguntó si querían ver más fotos de aquel día: “Cuando les empiezo a mostrar se empiezan a reír y a hacer caras como asintiendo. Parecía que les gustaba y ahí cambiaron totalmente”.

Las agentes se quedaron viendo imágenes de Lionel Messi con una sonrisa en la cara, mientras que Mántaras no sabía aún si lo dejarían continuar con su viaje hacia Dinamarca.

“Lo único que dijeron fue ‘Bueno, juntá tus cosas y retírate’”, relató el fotógrafo con el alivio aún a flor de piel.Sobre el peso que tuvo Messi en su vida, recalcó: “Fue el que me abrió las puertas para entrar a Europa, porque después de eso me trataron súper bien”.

Messi, bandera argentina en cualquier rincón del mundo

Finalmente, Joaquín llegó a Dinamarca. Luego, visitó otros países como España, Alemania, Italia, República Checa y Suiza. En la mayoría de sus destinos descubrió que Lionel Messi estaba siempre presente, y más cerca de lo que se cree. “Me subo al subte en Barcelona y veo a tres nenes, dos de ellos con la camiseta de Argentina y uno con la del Inter de Miami, y me siento al lado”, comenzó relatando.

“Les pregunté por quién hincharon en el Mundial y decían ‘Obviamente por Leo’: Les dije ‘Pero por qué no por España’; ‘Nosotros queríamos que saliera campeón Argentina por Messi, porque se lo merecía, porque lo viene buscando un montón’, y ahí me emocioné”, siguió contando Mántaras.

Lo que el capitán de la Selección genera no solo se vive entre los argentinos o los catalanes que lo tuvieron cerca durante tanto tiempo en el Barcelona, sino también entre los latinoamericanos en general. “En Berlín iba con la camiseta de Messi y siento que me empiezan a gritar. ‘Vamos’, me decían, Miro y eran unos chicos de Perú y de Bolivia, que me empezaron a llamar porque se querían sacar fotos conmigo”, recordó.

Después de su recorrido por el Viejo Continente, Mántaras volvió a la Argentina. Como integrante del equipo de Los Totora, estuvo presente el 23 de diciembre en el casamiento de la hermana de Antonela Roccuzzo en Rosario, donde por fin conoció a Lionel Messi y estuvo más cerca de lo que alguna vez soñó: el astro argentino se tomó una foto grupal y Joaquín posó detrás de él.