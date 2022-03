Pasaporte Ruta 40: qué es y cómo obtener este nuevo documento

El Pasaporte Ruta 40 es una libreta que permite certificar simbólicamente nuestro recorrido por este camino de 5.000 km que atraviesa la Argentina de punta a punta. Dónde adquirirlo. Costos y forma de recibirlo.

Mítica, la Ruta 40 tiene 5.080 km de longitud: conecta Cabo Vírgenes (Km 1), en Santa Cruz, con La Quiaca, en Jujuy, en forma casi paralela a la Cordillera de lo Andes. ¿Qué aventurero no fantaseó con atravesarla de punta a punta al menos una vez su vida? Es el sueño de quienes tienen una mountain bike, moto o un vehículo 4×4. Su magnetismo ilusiona, atrae, genera proyectos, envalentona hazañas… Y haberla recorrido suma puntos en el currículum de la vida.

Pero… ¿cómo certificar de manera fehaciente este logro? A partir de la iniciativa de los salteños Federico Norte (guía y agente de viajes) y Daniel Lérida (ingeniero) es posible documentar el trayecto en el “Pasaporte Ruta 40”, un proyecto que crearon juntos y que materializaron en una libreta de 8,5 x 12,5 cm –32 páginas– en formato casi copia fiel al pasaporte oficial para viajar al exterior, y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. De esta forma, cada viajero que recorra la RN 40 podrá sellar las páginas respectivas en los puestos habilitados para tal fin, manera “legal” de certificar la realización de uno o varios tramos, no importa en que medio de locomoción se hayan efectuado: el sello da fe del paso por el lugar.

Por el momento hay 18 puestos en 11 provincias, y son sitios relacionados con atención permanente a turistas: paradores, restaurantes, estancias, hospedajes, negocios de artesanías, etc., todos ellos identificados con carteles indicadores. Una vez que se completen los sellos obligatorios de una o más regiones hay que informar del logro a los titulares del proyecto, quienes emitirán y enviarán a domicilio un “diploma regional”.

En caso de que se hayan completado los sellos de todas las regiones (no importa el tiempo que tome), el titular del pasaporte se hará acreedor a un “diploma de honor” de la Ruta 40, máxima distinción al mérito de recorrerla. Hay que saber que este pasaporte no tiene vencimiento, y que los sellos se pueden recolectar de manera parcial y no consecutiva.

“El espíritu del Pasaporte Ruta 40 son los sellos físicos obtenidos en cada puesto –resalta Federico Norte–, en la era digital apostamos al papel, a la materialidad de la tinta impresa. Y en este sentido es importante destacar que certificamos los sellos estampados a lo largo de toda la ruta a partir del 1 de enero de 2022, no podemos dar validez a viajes efectuados con anterioridad al inicio del programa”.

¿Cómo obtener el Pasaporte Ruta 40?

Se puede adquirir a través de la web pasaporteruta40.com.ar. Sin embargo, quienes posean domicilio en la Ciudad Autónoma y en la Provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de retirarlo personalmente o coordinar el envío con Mainumby4x4, empresa organizadora de travesías off road y representante oficial del Pasaporte Ruta 40. En este caso puede solicitarse por WhatsApp al +54 9 11 6036 1111, por mensaje directo a @mainumby4x4 en Instagram o Facebook, o por correo electrónico: mainumby4x4@gmail.com. En Salta, se puede retirar en las oficinas de Pasaporte Ruta 40: Av. Bicentenario 370. La otra alternativa es adquirirlo en los puestos de sellado. En todos casos el costo final del pasaporte está en el orden de los $ 1.500.

¿De qué manera puedo obtener mi primer sello?

Si bien cada uno puede llegar a los puestos de sellado en forma personal cuando y como quiere, del 23 al 27 de marzo la empresa de travesías Mainumby4x4 estará realizando un viaje a la zona de Villa Unión, La Rioja, donde se encuentra el puesto “Regionales del Oeste”. Allí, Carlos Francés, además de vender vinos, licores, aceitunas dulces y saladas, alfajores y otras especialidades, sellará los pasaportes de los integrantes de la travesía denominada Cordillera 4.0, que recorrerá el Cañón del Triásico; las lagunas Brava, Veladero y El Leoncito; Pozuelos, la Quebrada del Yeso y el glaciar El Potro. Cuatro días de travesía con pensión completa y alojamiento premium en el lujoso hotel Cuesta de Miranda (consultar también por otras travesías próximas a los puestos de sellado a lo largo del año).

Datos curiosos de la Ruta 40

Se llama Libertador General Don José de San Martín. Atraviesa 21 parques nacionales, 18 ríos importantes, 27 pasos cordilleranos y trepa desde el nivel del mar hasta los 4.895 m de altura (en el Abra de Acay, Salta), lo que la convierte en la ruta más alta de América y también del mundo sin contemplar la de los Himalayas. Desde que se comenzó a construir en 1935, cambió varias veces de recorrido. Inicialmente estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, y su Km 0 se ubicaba en la intersección de la Av. San Martín y la calle Garibaldi, en Mendoza capital.

En 2004 la Dirección Nacional de Vialidad, mediante la Resolución 1.748/04, cambió los mojones y ubicó el Km 0 en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, reemplazando a Punta Loyola, final hasta ese momento de la antigua traza. En cuanto al extremo Norte, finaliza en La Quiaca (Km 5.080, antes Km 5.180), casi el el límite con Bolivia. En la actualidad, el hito de la mitad de la RN 40 se ubica en Chos Malal (Km 2.623), donde existe una estación de sellado.

Dónde se ubican los puestos de sellado del Pasaporte Ruta 40

18) Km 5.180 Jujuy, La Quiaca, Hotel Crystal, Av. Sarmiento 543

17) Km 4.770 Jujuy, Susques, Hotel Pastos Chicos, Ruta 40 intersección Ruta 52

16) Km 4.555 Salta, La Poma, Parador El Acay, calle Sarmiento s/nº

15) Km 4.500 Salta, Cachi, Oliver Wine Bar, Ruiz de los LLanos 160

14) Km 4.298 Tucumán, Quilmes, Corral de Piedra, Km 4.298, Parador turístico

13) Km 4.040 Catamarca, Santa María, Cervecería Yokabeer, calle Siglo XXI s/nº

12) Km. 4.090 Catamarca, Belén, Posada Las Cardas, Belgrano 609

11) Km. 3.740 La Rioja, Villa Unión, Regionales del Oeste, Ruta 40 cruce Ruta 76

10) Km 3.446 San Juan, Pocito, Bodega Fabril Alto Verde, Ruta 40 entre calles 13 y 14

9) Km 3.000 Mendoza, El Sosneado, parador El Chacallal

8) Km 2.623 Neuquén, Chos Malal, camping Tiempo Libre

7) Km 2.040 Río Negro, Bariloche, oficina de informes de Turismo, Centro Cívico

6) Km 1.914 Río Negro, El Bolsón, agencia de viajes Grado 42, Av. Belgrano 406

5) Km 1.907 Chubut, Lago Puelo, hotel Casa Puelo, Ruta 16 Km 10

4) Km 1.362 Chubut, Río Mayo, estancia Don José

3) Km 1.211 Santa Cruz, Bajo Caracoles, hotel Bajo Caracoles

2) Km 615 Santa Cruz, La Leona, parador de campo La Leona

1) Km 1 Santa Cruz, Cabo Vírgenes, estancia Monte Dinero

Por Marcelo Ferro