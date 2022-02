Paritarias: de siete gremios educativos seis firmaron el acuerdo con el Gobierno del Chubut y el 2 de marzo empiezan las clases

Sitraed, UDA, AMET, ATE, Soyeap y UPCN acordaron el incremento salarial y subrayaron la necesidad de priorizar el inicio de clases y continuar las discusiones en la mesa paritaria.

El Gobierno valoró la buena predisposición de los entes gremiales para lograr el acuerdo.Seis de los siete gremios vinculados con el sistema educativo provincial firmaron esta tarde con el Gobierno del Chubut el acuerdo paritario y de esta manera se garantiza el inicio del ciclo lectivo 2022, previsto para el próximo miércoles 2 de marzo.

En primera instancia, en la reunión con representantes de los docentes que comenzó pasadas las 14, el Gobierno cerró un acuerdo que implica un aumento acumulativo del 59,2% entre agosto de 2021 y mayo de 2022.Lo consensuado establece que al 30% que ya estaba dispuesto por el decreto Nº 863 del año pasado, se adelantó a febrero el incremento previsto para marzo, es decir que en febrero los docentes tendrán una mejora del 20%.Además, teniendo en cuenta los pedidos de las entidades sindicales y del propio análisis de Economía se pudo ofrecer pagar en marzo un 8%, un 7% en abril y un 6% en mayo, en todos los casos con respecto al mes anterior.

Los chicos, a clases

El ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, dijo al término de la reunión que tuvo lugar en la Residencia Educativa de Playa Unión, que “las entidades sindicales priorizaron el inicio de clases, valorando la propuesta, las mejoras realizadas y la necesidad de que el incremento surja del consenso en la mesa paritaria y no a través de un decreto”.Al mismo tiempo el funcionario destacó la responsabilidad de los sindicatos ya que, dijo, “de siete, seis estuvieron de acuerdo con esta cuestión lógica, razonada y esperada por toda la sociedad; la prioridad siempre fue en las negociaciones que niñas, niños y adolescentes el 2 de marzo vuelvan a la escuela después de dos años en los que las trayectorias sufrieron un cimbronazo por la pandemia”.Sitraed, UDA, AMET, ATE, Soyeap y UPCN dieron su consentimiento a lo planteado en las mesas de discusión. Atech es el único gremio que rechazó la propuesta.

Ayala dijo que la negociación con docentes y auxiliares continúa y se mantiene abierta para abordar cuestiones que requieren atención y que los sindicatos solicitaron especialmente.Auxiliares de la Educación

Para los auxiliares, además del incremento del 20% para los haberes de febrero, el acuerdo firmado establece un aumento acumulativo del 8% en marzo, 7% en abril y 6% en mayo y se fijó como fecha para continuar la negociación por los meses siguientes el 10 de mayo.

El funcionario estuvo acompañado por sus pares de Educación, Florencia Perata y de Economía, Oscar Antonena. También por el subsecretario de Trabajo, Tobías Gaud; de Educación, Claudio Márquez y por subsecretaria de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas. Por los gremios, Walter Muzio y Javier Escalante de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Rodrigo Blanco y Rubén Luffi, por la Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica (AMET); Carlos Magno y Paula Quijano, por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) y Cristina Alcalá y Gerardo Carranza, por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed). Carranza señaló que los porcentajes brindados “significan una movilidad en el salario docente y es necesario que sigan por este camino de recuperación; no tenemos que olvidar que hasta octubre de 2021 los sueldos superiores a 90 mil pesos se pagaban en cuotas por eso entendemos que esto es una mejora que no debe detenerse”.

“Con el acuerdo se recupera bastante el salario perdido”Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga, sostuvo que “el aumento establecido queda para el sueldo de febrero que es un 20% sobre el básico, eso hace que aumente el adicional de zona remunerativa y otro adicional, que se calcula según la categoría testigo, el aumento de antigüedad se incremente en el sueldo de bolsillo. El 8, 7 y 6 % de los meses sucesivos de marzo, abril y mayo también impactan sobre esos adicionales”.

“Por último nos reconocieron un viejo reclamo sobre un adicional que se calculaba sobre una categoría, ahora se calculará sobre otra categoría testigo. Esto incrementa el salario de bolsillo, y se acerca a lo que nosotros queríamos y manteniendo la discusión salarial a partir del 10 de mayo”, precisó Quiroga y agregó que “la segunda semana de marzo habrá una discusión sobre la recategorización del personal, el concepto de antigüedad y otros reclamos”.Y finalizó diciendo que “el acuerdo para nosotros es satisfactorio, se recupera bastante el salario perdido durante un año y medio. Con esta mejora se incrementan todos los conceptos, incluido el sueldo básico y creemos que con respecto a otros sectores recupera el sueldo incluso puede llegar a otro sector de trabajadores”.

“Se logró la modificación del adicional remunerativo por zona”

Por su parte, Cristian Salazar de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó que “se logró la modificación del adicional remunerativo por zona y de alguna manera eso genera una mejor expectativa salarial, de igual manera queremos seguir avanzando.

Estas paritarias cortas generan que podamos modificar las realidades salariales de los compañeros y no cerrar una paritaria larga que nos condicione a variables económicas y después encontremos que es insuficiente lo que se acordó”.“Una paritaria fructífera”Además, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP), Miguel López, recalcó que “teníamos la necesidad imperiosa de recomponer los salarios. Fue una paritaria fructífera y tenemos que seguir trabajando, aún quedan cosas en la agenda y seguiremos negociando”, y subrayó “la sociedad nos está pidiendo un esfuerzo a todos, no estamos bajando las banderas si no que seguiremos haciendo nuestros pedidos en el marco de la paritaria”.