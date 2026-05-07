Paritaria docente: Provincia ofreció una recomposición salarial por encima de la inflación y una fuerte mejora al básico

La iniciativa prevé incrementos remunerativos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 6 puntos porcentuales distribuidos en tres tramos, lo que representa un aumento al básico cercano al 15%, garantizando de este modo la recomposición salarial del sector frente a la inflación. Además, el Gobierno provincial propuso una actualización cercana al 100% en uno de los adicionales docentes.

En el marco de las negociaciones paritarias que el Gobierno del Chubut mantiene con los distintos gremios de la Administración Pública Provincial, este miércoles por la tarde se desarrolló una nueva audiencia con los sindicatos del sector educativo, durante la cual el Ejecutivo presentó una propuesta salarial superadora, orientada a sostener una recomposición de los haberes docentes por encima de los índices inflacionarios.

La reunión se llevó adelante en el SUM de Vialidad Provincial y contó con la participación de los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

La propuesta presentada por el Gobierno contempla una actualización salarial remunerativa, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tomando como referencia el índice de marzo liquidado en abril, más 4 puntos porcentuales para el mes de mayo, un punto adicional para junio y otro punto adicional para julio, acumulando así una recomposición del 6% por encima de la inflación, y un incremento total al básico cercano al 15%.

Asimismo, durante la audiencia el Gobierno ofreció también una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”, lo que duplicaría el valor actual de dicho ítem, el cual además estaría atado al básico, por lo que sería beneficiado por futuros incrementos salariales.

Diálogo y recomposición

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta propuesta superadora se inscribe en la política de recomposición salarial progresiva que la gestión viene sosteniendo con todos los sectores de la Administración Pública, priorizando el diálogo institucional y la búsqueda de acuerdos sostenibles en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Finalizada la audiencia, los gremios acordaron elevar una respuesta este jueves a la propuesta elaborada por el Gobierno provincial, en el marco del objetivo expresado por todas las partes de seguir fortaleciendo las instancias de diálogo con el sector docente.