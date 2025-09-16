“Parecen señoritas de cabaret”: Las lapidarias declaraciones del presidente de Chacarita contra el plantel

En un discurso cargado de frustración, amenazas y un poco de odio, el dirigente cuestionó la actitud y el compromiso de los futbolistas tras perder frente a Almirante Brown.

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, criticó a el plantel profesional durante su participación en el programa Mano a Mano Chacarita: “Estos jugadores no merecen que derramemos ni una lágrima por ellos. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día. No sé qué necesitan…”

Di Pierro calificó a los futbolistas como “cagones”, al señalar que “no hay nadie que vaya y pegue un grito” y reclamar que “pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”. En el mismo tono, pidió cambios en la imagen y comportamiento fuera del campo: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza.”

El presidente admitió sentirse dolido, como la hinchada y afirmó: “Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados, pero se nos cagan de risa en la cara”. Todas las frases citadas en esta nota provienen de sus declaraciones en el programa.

La realidad de Chacarita

Chaca por el momento se encuentra octavo en la Zona B con 48 unidades. Se está metiendo al reducido de fin de año que otorga un plazo en la Primera División en la última posición y por diferencia de goles, ya que Agropecuario tiene los mismos puntos, pero esta fuera.

Estas declaraciones se dieron luego de la derrota en condición de local contra Almirante Brown, que pelea los puestos bajos: Todo el mundo quiere ganar los duelos picantes y perder puntos accesibles es doloroso, pero ¿Es para tanto?

Fuente: 442