Para The New York Times, el ataque de Milei contra periodistas pone en “peligro la libertad de prensa” y “aumenta el riesgo de violencia”

En una nota titulada “El presidente argentino se suma a una campaña de desprestigio impulsada por IA contra un periodista”, el medio norteamericano vinculó la arremetida con el estilo confrontativo que lo llevó al poder. Julia Mengolini es la nueva figura apuntada.

Atono con la frase más utlizada por Javier Milei en los últimos tiempos: “no odiamos suficientemente a los periodistas”, The New York Times publicó un artículo sobre la “guerra contra los medios” y se hizo eco de los ataques del mandatario y sus seguidores a las periodistas Julia Mengolini y María O’Donnell. “Está erosionando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia en el mundo real”, señalaron en la nota “El presidente argentino se suma a una campaña de desprestigio impulsada por IA contra un periodista”.

Al retuitear y publicar mensajes en X el fin de semana, el mandatario amplificó al menos 65 mensajes contra la periodista y dueña de Futurock, Julia Mengolini, crítica de la administración libertaria. En varios de esos mensajes se alude a “un video de desprestigio generado con inteligencia artificial” que la acusa falsamente de incesto con imágenes manipuladas y “el presidente se burla de la víctima”, señaló el medio neoyorquino.

La “guerra contra los medios” que lidera Milei suma cada vez más voces en su contra

El reconocido periódico estadounidense indicó que este episodio es uno de los “más extremos de la escalada de ataques contra periodistas” por parte del presidente de derecha y sus aliados. También mencionaron el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, donde incluye al 90% de los profesionales que él considera “ensobrados”, “mandriles” y “basuras”, un discurso similar al de su par estadounidense, Donald Trump, quien ataca a los medios.

“Aunque Milei nunca llegó a compartir el video generado con IA, dejó claro que consideraba la campaña contra Mengolini una represalia justificada”, continúa, señalando que hace dos años la periodista sugirió que el presidente “estaba enamorado de su hermana Karina”, aunque luego aclaró que nunca dijo que mantuvieran relaciones sexuales.

Refiriéndose a la embestida en su contra, Julia Mengolini anunció que iniciará una acción penal contra el presidente y referentes de La Libertad Avanza, a quienes responsabiliza por la embestida en su contra. “Se han cometido delitos de intimidación pública, incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas y podríamos seguir”, dijo en su programa Segurola y Habana, sobre la campaña iniciada en redes sociales.

Tras anunciar que iba a denunciarlo, el líder libertario escribió en su cuenta de X: “Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la Justicia”.

Javier Milei y su ofensiva contra la prensa crítica

El artículo escrito por Daniel Politi y Natalie Alcoba publicó que “Mengolini no es la única en esta situación. Varias periodistas de alto nivel también han sido blanco de la hostilidad de Milei y sus aliados recientemente”. Así mencionaron el caso de María O’Donnell, quien “recibió mensajes insultantes” y dedicó un segmento de su programa de radio en Urbana Play para hablar de los ataques del mandatario.

“Amplificó las injurias al republicarlas y llamar ‘mandrila’ a O’Donnell, en referencia a un primate africano conocido por su trasero rojo. Es un insulto con carga sexual que usa repetidamente para insinuar la humillación violenta de quienes lo critican a él o a su gobierno”, analizó el medio neoyorquino.

Julia Mengolini, dueña de Futurock y crítica de la administración libertaria

María O’Donnell, periodista y conductora que denunció una escalada de insultos y ataques desde el entorno presidencial

La publicación señaló que “la inclinación de Milei a proferir insultos fue uno de los factores que lo llevó a la presidencia en 2023, después de ganar seguidores como comentarista combativo en televisión, culpando a la clase política argentina por años de mala gestión económica”.

Al mismo tiempo, citó declaraciones radiales de O’Donnell en Urbana Play: “Antes había una idea de ‘ojo por ojo, vos venís por mí y yo voy por vos’. Ahora, se promueve el odio, el insulto y la descalificación directa. Hay un giro que es mucho más agresivo”, dijo la periodista. La fuente también recogió que “las bases de Milei siguen apoyando el estilo irreverente que lo llevó al poder, pero algunos analistas aseguran que el mandatario y sus aliados están intensificando su campaña contra los medios y se vuelven más beligerantes”.

Fuente: Perfil