Para el macrista Diego Kravetz, darle de comer a alguien que vive en la calle es “acomodarlo en la pobreza”

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, dijo que está en contra de que los vecinos les acerquen platos de comida a las personas en situación de calle y, en consecuencia, el diputado opositor Leandro Santoro salió a cruzarlo y lo acusó de conformar un “Frente para la Crueldad”.

“No estoy de acuerdo con que vos como vecina bajes de tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodás en la pobreza, lo acomodás en el lugar“, sostuvo el funcionario porteño en diálogo con Futurock.

Kravetz explicó que “el parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a la que se acostumbra en soledad” y amplió: “Si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza, en la marginalidad y en el sin techo, se va a quedar estancada su vida en ese lugar“.

“Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que no virtuoso”, agregó.

En este sentido, el funcionario de la Ciudad también explicó que “la cabeza del cartonero es muy distinta” y aseguró que “es muy solitario su modo de pensar”. “El trabajo de cartonero es híper solitario, al igual que las personas en situación de calle, se transforma su cabeza, tienen otra forma de pensar”, insistió.

“Te aseguro que a las personas que trabajan en soledad tantas horas, tanto tiempo, con el frío, revolviendo las porquerías de otras personas, algún quiebre en la cabeza les pasa” señaló y concluyó: “Eso es comprensible por la situación en la que viven pero no es lo ideal para la convivencia de todos“.

Tras esas declaraciones, el diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria, salió al cruce del funcionario porteño y aseguró que es un “deber moral” de su especio ganar las elecciones legislativas de 2025.

“La alianza entre el PRO y LLA ya está lista en CABA. Se va a llamar ‘FRENTE por la CRUELDAD’. En 2025 enfrentarlos y ganarles no es una opción, es un deber moral”, lanzó a través de su cuenta oficial de X.

La postura de Kravetz: “En la calle no vas a dormir”

No es la primera vez que el secretario de Seguridad porteño toca el tema de las personas en situación de calle. Anteriormente, el mismo explicó que la problemática de que duerman en la vía pública “tiene que ver con el ordenamiento y el tema convivencial de todos”.

“No es ‘si no me gusta el parador me voy a dormir donde se me canta’. O dormís acá o…en la calle no vas a dormir. Vas a tener que buscar otro lugar… o en otra ciudad“, planteó el funcionario hace un tiempo en declaraciones al programa No la ven, que conduce Diego Schurman por Splendid990.

Kravetz argumentó que en la Ciudad funciona el sistema BAP (Buenos Aires Presente). “Están pasando todas las noches y todo el día, hay como una lógica de contención inicial, pero después está la parte del ordenamiento“, detalló.

Este consideró que la situación “es compleja” e implica “congeniar y convivir con el resto de la sociedad, que por ahí no le gusta que le duerman en la puerta de la casa, o que de repente termina haciendo las necesidades en la plaza porque no tiene otro lugar”.