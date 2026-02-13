Papaiani cree que hay otros “actores intelectuales” detrás del presunto intento de frenar las clases

La ministra de Desarrollo Humano calificó como “gravísimo” el presunto boicot al inicio del ciclo lectivo y pidió que se llegue a los responsables. “No podemos creer que es solo una persona en una reunión solicitando esto”, afirmó Papaiani.

La ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Florencia Papaiani, se refirió al allanamiento realizado en Trelew en el marco de la investigación por un presunto intento de generar un conflicto gremial para impedir el inicio de clases. La causa involucra al exfuncionario Gonzalo Carpintero, quien actualmente se desempeña en una empresa pesquera ubicada en el Parque Industrial Liviano de la localidad.

“La verdad que nos quedamos helados. Los hechos que relata la fiscal Gamarra creo que son de una gravedad institucional enorme, que estén manifestando la posibilidad de generar un caos para cortar con el inicio de las clases, realmente es gravísimo”, expresó en diálogo con FM EL CHUBUT.

“Se usa la educación como una herramienta de desestabilizar un gobierno, y no va en la figura del gobernador, sino contra todos los chubutenses que peleamos mucho por estar en la situación en la que estamos”, señaló. Tambien remarcó que el actual gobierno asumió con el objetivo de garantizar el dictado de clases.

Papaiani también manifestó que espera que la investigación avance. “Espero que la justicia realmente vaya hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer todos los chubutenses que es solo una persona en una reunión solicitando esto, sino que hay actores intelectuales atrás”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la situación es demasiado grave para atribuirla a una sola persona. “Seguramente habrá otros intereses por detrás, tal vez enojados con algunas medidas que toma el Gobierno”, sostuvo.

La ministra remarcó que el Ejecutivo mantiene diálogo permanente con los distintos sectores. “Este es un gobierno de puertas abiertas donde todos los ministros atendemos y charlamos continuamente con todos, y si hay algún tipo de diferencia, se subsana de esa forma”, expresó.

“Espero que todos estemos a la altura de las circunstancias en este caso, hablo de la Justicia, para llegar realmente a quienes son los actores intelectuales que están detrás de todo esto”, remarcó Papaiani.

Además, confirmó que se continúa con la asistencia para el inicio del ciclo lectivo. “Se fortaleció sobre todo en las comunas rurales, donde se llega puntualmente a cada niño o niña que está requiriendo de estos materiales para el inicio de las clases”, explicó.

Situación en la cordillera y en Comodoro

Papaiani señaló que el último mes fue complejo por la simultaneidad de emergencias. “Fue un mes complejo porque fueron muchos focos de problemas graves”, indicó.

Respecto de los incendios en la cordillera, destacó el alivio que trajeron las lluvias. “La lluvia ha traído un poco de alivio, era necesaria. Las bajas de temperatura y las lluvias permitieron que los brigadistas avancen con trabajos necesarios para desviar los focos de incendio”, explicó.

También resaltó el esfuerzo para evitar mayores daños. “La agresividad del fuego era impresionante, creo que producto también de la sequía que había en la zona. Se ha hecho un trabajo enorme para que no sean tantas las casas afectadas y no haya víctimas fatales”, afirmó.

Sobre las familias que perdieron sus viviendas, indicó que actualmente están contenidas. “Muchas están reubicadas en casas de familias o amigos y otras han requerido del alquiler de una vivienda. Todas hoy están en algún hogar y ya no en centros de evacuados”, detalló.

Además, confirmó la decisión del Gobierno provincial de construir nuevas viviendas. “En la cordillera todos los que han sido afectados por los incendios, rápidamente el gobernador tomó la decisión de trabajar en la construcción de las viviendas. Ya se iniciaron las obras”, señaló.

En cuanto a la situación generada por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia, la ministra explicó que se trata de un escenario más complejo.

“En Comodoro la situación va a demorar un tiempo, son muchas las familias afectadas con diferentes realidades”, indicó, y agregó que se trabaja de manera coordinada con el municipio.

Papaiani señaló que, por el momento, las principales demandas están vinculadas a la asistencia económica. “Los pedidos han sido ayudas para alquileres, subsidios de subsistencia, para poder reubicar familias e ir liberando los centros de evacuados”, explicó.

Fuente: El Chubut