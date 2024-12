Paoltroni: “El desastre que está haciendo este muchacho Santiago Caputo no tiene precedentes”

“Cree que esto es un juego de la PlayStation, no sé qué locura tiene en la cabeza…”, disparó el senador formoseño, que defiende a Villarruel y calienta la interna libertaria. “Milei se desvió, no yo”, afirmó, y remarcó que “si el Gobierno piensa arreglar los problemas solo con la macro, esto va a ser un cementerio”.

Luego que que “declaraciones sin filtro” en público, incluso rechazando de manera directa la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema que hizo el presidente Javier Milei, al senador formoseño lo expulsaron del Bloque libertario, pero eso no hizo más que endurecer todavía más el nivel de sus críticas hacia el interior de La Libertad Avanza. Y este sábado primero consideró que los afiches políticos con la leyenda Victoria conducción que aparecieron en las calles con la foto la vicepresidenta Victoria Villarruel “son todas estrategias de Santiago Caputo, lo mismo que las críticas de Lemoine, como lo de polarizar con Cristina Kirchner, Lijo a la Corte o voltear ‘Ficha Limpia'”, y luego afirmó que “el desastre que está haciendo este muchacho Santiago Caputo no tiene precedentes”…

Fue en declaraciones a Radio 10 que el senador formoseño acusó al asesor estrella del presidente Milei de “creer que esto es un juego de la PlayStation, no sé qué locura tiene en la cabeza…”, y señaló que el mismo Caputo y Daniel Parisini, Gordo Dan en las redes, “quieren asociar a Villarruel al peronismo, a la división política, para deslegitimarla, la atacan en forma pública”, y remarcó que su posición “siempre fue la misma, yo no me moví, fue el Presidente el que me dijo una cosa en campaña y se desvía, y cada vez que se desvía se lo voy a marcar, a quien sea…”

“Las cosas como son, con la verdad arriba de la mesa”, retrucó Paoltroni y y aseguró “no tengo problemas con nadie, pero ellos se divorciaron de las ideas, no yo”.

Como se sabe, Lemoine llegó a calificar como “domadora de bombillas” a la titular del Senado. Hace días también la había apodado “Vichacruel”. Sin embargo, el cuestionamiento más duro fue el del propio Javier Milei, quien en una entrevista consideróa la vice “cerca de la casta” y destacó que “no tiene ningún peso en la toma de decisiones” del Gobierno.

“Son muy llamativos los ataques a la vicepresidenta sin causa ni motivo, inventando historias, desacreditándola. Bueno, hasta el propio Presidente. No sé qué estrategia han comprado pero están muy equivocados, pobrecitos”, apuntó Paoltroni en Radio 10.

“Está viniendo de ahí”, indicó sobre los ataques a Villarruel, en referencia a Caputo. “No sé qué estrategia pava han comprado de bajarlas a Villarruel y a Mondino, y subirlo al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable, inentendible para todos lo que tenemos un grado de coherencia en este país”, continuó, adjudicando esas movidas a Santiago Caputo. “Si van a seguir acelerando en las curvas y van a levantar al Gordo Dan y bajar a Villarruel, muchachos… El pueblo te la va a cobrar”, sostuvo.

“Si creen que la macroeconomía arregla todo, va a ser un cementerio”

En otro orden, puso en duda el programa económico del Gobierno al sostener que si solo se enfoca en la macroeconomía la Argentina “será un cementerio”.

“Hay que continuar desarmando esta bomba de a pedacitos. Por más que le des tasa cero y riesgo país uno, si vos no tenés rentabilidad las pymes se van a fundir lo mismo. Hay que ponerle cabeza a la microeconomía para que esto no termine siendo un desastre”, indicó Paoltroni.

En esa línea, apuntó contra la focalización del oficialismo en las variables macro. “El que está pensando que la macroeconomía te va a arreglar todo, esto va a ser un cementerio”, resaltó Paoltroni en declaraciones radiales.

Para el formoseño, el gobierno del presidente Milei se “divorció” de las ideas y profundizó: “En la macroeconomía, que era lo primero que había que hacer, estamos de acuerdo Estamos muy lejos de que la macroeconomía te vaya a arreglar todo, al contrario”.

Fuente: Perfil