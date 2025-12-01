Panaderos denuncian el cierre de 1.800 comercios por caída de las ventas

Alertan por cierres y fuertes pérdidas de empleo, con ventas desplomadas y costos que suben sin tregua, en un escenario que vuelve crítica la continuidad

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.

Pinto afirmó que el sector “está trabajando siempre a pérdida” y solo está “subsistiendo“.

Panaderos alertan por crisis histórica: ventas caen 55% y tarifas se disparan

En diálogo con Radio Splendid y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el panadero comparó la situación actual con coyunturas históricas adversas (la pandemia, los años 90 y el 2001), señalando que “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy“.

Mientras los panaderos deben enfrentar este incremento constante, el sector experimentó una caída de venta de un 55%, añadió Pinto, quien afirmó que las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en comparación con el mes anterior.

Esta combinación hace “imposible sostener” la operación, ya que el sector no puede “perder plata“. Pinto afirmó que resulta imposible absorber estos costos sin trasladarlos al precio.

“La gente compra lo que puede, no lo que quiere”: el fuerte impacto en la demanda

La demanda se ve afectada por el bajo poder adquisitivo, ya que “la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere” porque no tiene recursos en el bolsillo.

Analizó que el problema de fondo es que los aumentos de costos no se han acompañado por una mejora salarial. Si bien todo sigue aumentando, la gente tiene los “sueldos pisados a un año atrás”, lo que significa que aumentar el precio no revierte la caída de las ventas.

La crisis económica golpea al pan

Afectada por la recesión y la caída del consumo, la industria panadera argentina enfrentó un duro retroceso: 14.000 locales cerraron sus puertas y la producción se redujo a la mitad en los últimos 18 meses, según cifras arrojadas en septiembre pasado.

“Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, sostuvo Pinto. También alertó que el consumo de pan se redujo un 50% en los últimos 18 meses.

Y precisó que el impacto es aún más grave en las facturas: “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”.

Antes, los mostradores ofrecían variedad: panes, facturas y sándwiches. Hoy, las panaderías “trabajan con lo justo y apagan equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, según el dirigente.

Fuente: IProfesional