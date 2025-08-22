Pampita y Nicole Neumann posaron juntas para la tapa de una revista y estalló la red

Las modelos, que mantienen un histórico enfrentamiento, sorprendieron al compartir un set de fotografía donde se las ve sonrientes y relajadas.

Pampita y Nicole Neumann posaron juntas para la tapa de la próxima edición de la revista Para Ti. Pese a la histórica enemistad que las separa y que es de público conocimiento, las modelos pudieron dejar de lados sus diferencias y compartir un set de fotografía.

¿Cómo fue el reencuentro entre Nicole Neumann y Pampita?

Las modelos sorprendieron a todos al conocerse un video del backstage de la tapa de la próxima edición de la revista Para Ti y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos.

Es que no es poca cosa, teniendo en cuenta la histórica enemistad que nunca disimularon. Enseguida comenzaron a reproducirse comentarios de todo tipo en las redes.

Por supuesto, estaban los “team Nicole” que destacaban, por ejemplo, sus virtudes profesionales; pero también opinaron los del bando opuesto, que resaltaban el carisma y calidez de Pampita.

Uno de los debates que se armó tras la difusión de las imágenes donde se las ve juntas es si el encuentro significó o no la reconciliación después de tantos años de distanciamiento.

El enfrentamiento entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann surgió allá por finales de los noventa y se convirtió en uno de clásicos -si no el más- del mundo del modelaje e incluyó varios capítulos que osciló entre treguas breves y nuevas fricciones cada tanto.

No se trató de una pelea pública a los gritos o escandalosa, sino más bien con climas: silencios, ironías, comentarios, rumores y hasta apodos, en el contexto de una interminable competencia por imponer cada una su propio estilo.

Lo cierto es que algunos consideraron que este encuentro marcó el punto final de las diferencias; sin embargo, la mayoría de los comentarios se inclinaron por pensar que sólo se trató de un trabajo profesional y que todo sigue igual entre ellas.

Lo que llamó particularmente la atención fue el final del video. Una vez terminadas las fotos en la que posaron sonrientes, espalda contra espalda, Nicole comienza a alejarse y solo amaga a saludar a Pampita con la mano y a la distancia.

La reacción de Pampita fue radicalmente opuesta. La conductora de los 8 escalones se acercó a su colega para saludarla con un beso. Ante esto, Nicole cedió y terminaron abrazadas.

A partir de esto, muchos consideraron que la actitud de Neumann fue fría y distante, mientras que la de Pampita fue interpretada como una intención de reconciliación.

No faltaron, por supuesto, los que opinaron que Carolina sabía que estaba siendo filmada y que, por este motivo, montó una puesta en escena para verse frente a la mirada de todos con una actitud conciliadora frente a su archirrival de las pasarelas.