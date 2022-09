Pampita: “Soy muy celosa”

En la vuelta de Juana Viale a la televisión, Carolina Pampita Ardohain habló de su relación con Roberto García Moritán y admitió: “Soy muy celosa”.

Pampita fue invitada al primer programa de Juana Viale, luego del debut de Mirtha Legrand la noche anterior, y cuando surgió el tema de los celos en las relaciones amorosas, la conductora de El Hotel de los Famosos se sinceró sobre su relación con Roberto García Moritán.

“Soy recelosa. Sí”, comenzó, divertida, cuando la animadora del ciclo le preguntó cómo se comportaba con ese sentimiento. “No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. No he hecho escándalos”, afirmó la modelo.

Frente a la sorpresa de Juana por su revelación, Pampita siguió: “No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si sigue su carrera en la política. También el poder te quita mucha energía”.

“Está muy encendida la Cámara de Diputados porque el país lo necesita también. Necesita ponerle atención a eso. Soy celosa de sus tiempos”, explicó posteriormente Pampita, refiriéndose a la labor política de Moritán, quien se desempeña como Legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es como ‘quiero ser reina y que me mires todo el tiempo'”, exclamó Juana. Entonces, Pampita, madre de Ana García Moritán Ardohain, aclaró: “No, no. Compartir el momento de Ana que crece muy rápido”.

Y concluyó sobre el tema: “Él no es celoso y yo no doy nunca celos. Soy muy entregada en mis relaciones. Si estoy con una persona solo tengo ojos para esa persona”.