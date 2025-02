Pampita le hizo una fuerte advertencia a Moritán y arremetió contra su exsuegra: “Hay cosas que no perdono”

A seis meses de su separación del empresario gastronómico, la modelo reflexionó sobre el fin de la relación y remarcó cuáles fueron las situaciones que le disgustaron.

Pampita Ardohian habló de su relación con Roberto García Moritán y no tuvo filtro. “Provocarme es meterte en una que no te conviene”, lanzó como advertencia. Además, apuntó duramente contra su exsuegra, Lucila Fernández Llanos, quien no dudó en opinar y defender a su hijo en pleno escándalo.

Después de que la semana pasada, el empresario dijera que se sintió maltratado durante su mediática separación y que no le gustó nada que su ex expusiera chats privados, la modelo top recogió el guante. “No lo vi, pero después me pongo al día”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, fue al hueso: “Vos, viste cómo soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces, ahí había como un problema de fechas… Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo dije que eso no era verdad, por eso mostré los chats”.

“Para mí era reimportante decir cuándo había pasado todo. No quería que la gente pensara que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que estaba separada, o que tengo una relación con una persona por un interés comercial o político”, explicó. Y sentenció: “No, yo estaba en un matrimonio que pensaba que estaba todo bien y de un día para el otro me separé y lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

Pampita y García Moritán se reencontraron en Punta del Este y disfrutaron un día de playa con su hija (Foto: RS Fotos)

Al ser consultada sobre las declaraciones que dio su exsuegra en medio del escándalo, admitió: “Me molestó porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde un lugar de desconocimiento. Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo y estoy enojada hasta el día de hoy”. “Esas cosas yo no las perdono. Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Hoy solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida y que me valora”, cerró dejando en claro que no hay vuelta atrás.

La fuerte frase de Roberto García Moritán cuando le consultaron si volvería con Pampita

Pampita y Roberto García Moritán terminaron su matrimonio en medio de mucho misterio.Si bien hubo rumores de infidelidad por parte del político, ella jamás lo dio por hecho, aunque sí dijo que hubo una situación que terminó de golpe con la relación. A fines de enero, a varios meses de la ruptura, el empresario volvió a ser consultado por una posible reconciliación y sus palabras fueron contundentes.

Moritán fue increpado por un movilero mientras hacía compras y lanzó una fuerte frase cuando el periodista quiso saber si volvería a apostar al amor con Carolina Ardohain en caso de que ella se peleara con Martín Pepa, su nuevo amor. “Yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja. Yo ya estoy muy bien y quiero disfrutar de este momento”, pronunció.

Pampita jugó en la arena con Anita (Foto: RS Fotos)

Roberto aprovechó para dejar en claro que este fue un verano muy tranquilo, pese a la tormenta que les tocó vivir por el divorcio: “Terminó siendo un verano muy familiar. Estoy feliz y renovando fuerte la energía… Ana está con Caro. La estaré viendo en unos días”. Por último, confirmó que está soltero. “Quién sabe lo que pueda llegar a pasar”, cerró con la ilusión de encontrar a la mujer de su vida.

Fuente: TN