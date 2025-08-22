Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?”

La conductora recordó el enfrentamiento que tuvo con la hermana del Presidente cuando debió retractarse por decir que la funcionaria usaba un reloj Rolex, cuando era un Grovana

Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei. La conductora ya había tenido un cruce esta semana con la secretaria general de la Presidencia, cuando aseguró que usaba un reloj Rolex y debió retractarse, tras un fuerte descargo de la secretaria general.

Este viernes, en tanto, Pamela ahondó sobre la causa derivada de unos audios que se le atribuyen a quien era titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, echado luego de la difusión de esas grabaciones en el streaming Carnaval.

En los recortes se escucha a un hombre (que sería Spagnuolo) decir que tanto Karina Milei como su ladero Eduardo “Lule” Menem cobran retornos a empresas farmacéuticas, y que el presidente Javier Milei está notificado y no hace nada.

De momento, en el Gobierno desconocieron el origen de los audios, no ahondaron al respecto, y se limitaron a echar a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, también nombrado en los audios como un funcionario que habría estado a cargo de una presunta operatoria de sobornos con la droguería Suizo Argentina.

A poco de conocerse la noticia sobre los más de 15 allanamientos en domicilios particulares, la Suizo Argentina y la sede de la Andis, realizados por la Policía de la Ciudad y ordenados por el juez federal Sebastian Casanello, que entiende en la causa, Pamela dirigió nuevos dardos contra la hermana del Presidente.

“Semana intensísima, porque fue intensísima, entre los audios de las supuestas coimas… ¿No se ha emitido una palabra oficial sobre el tema?“, le preguntó la conductora a su columnista Mariana Contartesi, y siguió: ”Empezaron los allanamientos, también de la causa fentanilo, pasaron muchas cosas esta semana“.

Entonces, fue ahí que marcó: “¿La sociedad no necesita que se aclare y, si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos? Porque a mí Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj. Pero, ¿no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad, donde se la trata de coimera? Porque eso fue así desde que aparecieron los audios”.

Luego de que su columnista le dijera que la respuesta del Gobierno fue solamente desplazar a Spagnuolo, Pamela indicó: “Bueno… No me queda claro igual, eh… Tenemos muchos temas, pero me quedan más dudas que certezas. Porque que lo despidan no está mal si el tipo se hace cargo de que estaba cobrando. Pero tienen que salir a hablar y aclarar. Y si no es cierto, demostrarlo”.

El martes, la conductora de América le pidió disculpas en su programa en vivo a Karina Milei luego de afirmar que usaba un reloj Rolex de US$35.000, cuando era un Grovana. Según la funcionaria nacional, vale menos de US$1000 y lo compró “con el fruto de su trabajo” mucho antes de llegar a la Casa Rosada.

Esa afirmación de Pamela -que pronunció también durante la emisión de su ciclo, Desayuno Americano- fue rápidamente descartada por la hermana del Presidente, que la vinculó con el líder opositor Sergio Massa (amigo del marido de la periodista, Daniel Vila), la trató de “mentirosa”, la culpó de hacer campaña sucia y amenazó con llevarla a la Justicia.

Del gobierno nacional, el único que se refirió a los audios fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando fue abordado por la prensa el jueves antes de entrar al evento Council of the Americas.

“No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, dijo el jefe de Gabinete, aunque destacó también inmediatamente: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo ‘Lule’ Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.