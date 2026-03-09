Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras competirán con Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

La Registraduría Nacional de Colombia publicó los resultados de las consultas interpartidistas celebradas junto a las legislativas este domingo 8 de marzo. Por la derecha, la vencedora fue la uribista Paloma Valencia. La interna del centro fue ganada por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Mientras que en la contienda de algunos sectores de la izquierda triunfó el excongresista Roy Barreras. Los tres se suman en la carrera presidencial a Iván Cepeda, que lidera la intención de voto.

La derecha, el centro y la izquierda tienen nuevos contendientes en la carrera a la Presidencia de Colombia.

Este domingo 8 de marzo, los ciudadanos de Colombia salieron a votar para las elecciones legislativas y para escoger entre los precandidatos a la Presidencia de tres consultas interpartidistas.

Los ciudadanos podían escoger dentro del mismo tarjetón si preferían sufragar por la Consulta de las Soluciones (centro), la Gran Consulta por Colombia (derecha) y el Frente por la Vida (izquierda).

En cuanto a los resultados, la Gran Consulta por Colombia fue ganada por la candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtuvo 3.118.858 votos, con el 96% de los sufragios escrutados por la Registraduría. En segundo lugar, el contendiente de centroderecha Juan Daniel Oviedo logró 1.221.177 apoyos. Seguido por el aspirante de la formación política Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, hermano del actual alcalde de Bogotá.

Por el lado de la Consulta de las Soluciones, que solo contaba con dos candidatos, la ganadora fue la exalcaldesa de la capital, Claudia López, quien fue apoyada por 558.786 personas. Mientras que Leonardo Huertas quedó en el segundo puesto.

El vencedor de la consulta Frente por la Vida, que aglomeraba varias organizaciones de izquierda, pero que no tuvo el respaldo del actual partido oficialista Pacto Histórico, fue el exsenador y exembajador Roy Barreras, quien obtuvo 247.889 sufragios. El segundo lugar fue para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En cifras generales, las consultas interpartidistas contaron con más de 8 millones de votos, un 19% estimado del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en esta jornada de votaciones.

Asimismo, hubo un porcentaje importante de votos nulos o no marcados, que juntos suman más de un millón.

La jornada también estuvo marcada por el llamado de los dos candidatos que puntean en las encuestas, el oficialista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aspirante ultraderechista, para que sus bases no votaran por ninguna de las consultas de este domingo.

Igualmente, el presidente, Gustavo Petro, líder de la agrupación Pacto Histórico, afirmó al inicio de la jornada electoral que no pidió el tarjetón, en donde se encontraban las tres consultas interpartidistas.

Para las elecciones del año 2022, también se llevaron a cabo tres votaciones de este tipo, que representaron a los mismos espacios políticos: izquierda, centro y derecha. En ese momento, según cifras oficiales, el total de los votantes para este tipo de elección fue de 11.733.865 personas.

En contraste, para 2026 el total de votantes fue de alrededor de 8 millones, según el preconteo oficial. Una cifra menor que la de los comicios de hace cuatro años.

El paso a seguir para todos los aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño es inscribir su candidatura formalmente ante la Registraduría Nacional. Acto en el que los postulantes a la presidencia deben anunciar su fórmula a la Vicepresidencia y cuyo plazo es hasta el 13 de marzo.

Paloma Valencia: un guiño al uribismo

La primera vuelta presidencial en Colombia se celebrará el 31 de mayo.

Con los resultados de este domingo 8 de marzo, Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López entran a la baraja de aspirantes, que buscarán suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, tanto en la derecha como en la izquierda y el centro ya hay varios candidatos que puntean en las encuestas.

En la derecha, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, quien es una férrea seguidora del expresidente Álvaro Uribe, tendrá que disputar los votos de los sectores tradicionales y conservadores con el abogado Abelardo de la Espriella.

Un candidato que se lanzó recolectando firmas de la ciudadanía y que además cuenta con el apoyo de la formación ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional. Actualmente, el autodenominado ‘Tigre’ tiene la segunda mayor intención de voto después del izquierdista Iván Cepeda, según las encuestas más recientes, realizadas antes de las votaciones legislativas y de las consultas interpartidistas.

"Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda", declaró Vicky Dávila, una de las participantes derrotadas en la Gran Consulta por Colombia.

En consecuencia, Valencia y de la Espriella buscarán captar de aquí al 31 de mayo el grueso de los votantes de derecha de Colombia, con la ambición de pasar a una eventual segunda vuelta.

Una izquierda con Cepeda como gran favorito

En las toldas de Petro, el senador Iván Cepeda, candidato oficial del movimiento político de izquierda Pacto Histórico, irá directamente a la primera vuelta.

Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta, lanzó un mensaje a sus rivales indicando que profundizar los cambios que, a su juicio, Colombia necesita “no es ningún extremismo, ni significa dividir al país”.

En octubre de 2025, cuando se llevó a cabo una consulta partidista al interior de este movimiento para escoger a su candidato a la Presidencia, Cepeda obtuvo 1.522.347 votos. Una votación ampliamente superior a la lograda por Roy Barreras y Daniel Quintero, los aspirantes que lograron los mayores apoyos en la consulta del izquierdista Frente por la Vida, que finalmente ganó Barreras.

Cepeda que esperaba participar en esa consulta fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que el izquierdista ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

Claudia López y Sergio Fajardo disputarán las preferencias de centro

En los sectores de centro del espectro político colombiano, además de Claudia López, en la carrera para ser el nuevo jefe de Estado, se encuentra Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y dos veces excandidato al máximo cargo de elección pública de Colombia .

El líder político, originario de la región de Antioquia y que también irá directamente a la primera vuelta, obtuvo en 2022 un total de 888.585 sufragios. Se prevé que Fajardo dispute esta carrera con López y otros aspirantes como Maurice Armitage, exalcalde de Cali, el protagonismo del centro.

“No a las venganzas, no al saboteo a las reformas sociales, no al pasado, no a la corrupción”, aseveró Claudia López en un discurso luego de conocer los resultados preliminares.

El presidente Petro siembra dudas sobre el sistema electoral

A lo largo de la jornada electoral, el actual jefe de Estado hizo varios llamados de atención contra el sistema de votaciones, organizado por la Registraduría Nacional, una entidad independiente del Ejecutivo.

El mandatario denunció que tenía dudas sobre los resultados publicados en el preconteo electoral, a raíz de que los números publicados son hechos por la empresa Thomas Greg and Sons, que según él “no tiene auditoría técnica”.

En consecuencia, el presidente Petro hizo un llamado a los testigos electorales a no abandonar las mesas en ningún momento y a ser minuciosos a la hora de decidir, si deciden impugnar o no los resultados.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado a la calma. A pesar de reportar más de un centenar de presuntas irregularidades, “La MOE considera que en este momento es completamente prematuro hablar de un fraude electoral. Se necesita poder hacer la consolidación de los escrutinios”, señaló su directora, Alejandra Barrios.

Por la misma vía, los representantes de la Misión de Verificación de la Unión Europea destacaron que la jornada de votaciones se llevó a cabo con “normalidad y transparencia”.

