Torres podría sufrir un revés electoral en octubre

A raíz del nuevo escenario político con la detención de Cristina Kirchner y la unidad del peronismo varias encuestadoras en Chubut pronostican un futuro oscuro para el gobernador “Nacho” Torres. El macrismo sin Macri y Despierta Chubut no alcanzaría para llegar bien posicionado a las elecciones de octubre. Milei no respeta Chubut. La minería como única salida económica.

Nota en desarrollo…

Pais, el visionario peronista que anticipa la debacle del Macri Boys

A pocos meses de las elecciones legislativas nacionales de octubre, el dirigente del Frente Renovador Juan Pais afirmó que “con el peronismo unido, el gobierno tiene altas chances de salir tercero en las elecciones”. El legislador lamentó la salida del PJ de algunos sectores sindicales ya que considera que se la atomización del justicialismo favorece abiertamente al oficialismo de Ignacio Torres.

“No hace falta ser demasiado analista para darte cuenta de que el propio gobernador sonríe con la división del peronismo”, aseguró Pais, en alusión a la reciente aparición de un nuevo armado político encabezado por gremialistas como Jorge Taboada, Alfredo Beliz y Luis Núñez, que evalúan competir por fuera del PJ. “Están fomentando la división del peronismo”, insistió.

Pais planteó que el escenario político en Chubut se perfila como una disputa entre tercios, pero sostuvo que “un peronismo unido es sumamente competitivo”. En esa línea, pidió esfuerzos para alcanzar una “unidad consensuada y no forzada” y advirtió que la incorporación de sectores sindicales al armado de Torres podría materializarse si no se consolida una propuesta atractiva desde el justicialismo: “Espero que no suceda, pero el tiempo dirá”.

Críticas a Macharashvili por el transporte

El diputado también fue consultado por la situación crítica que atravesó Comodoro Rivadavia días atrás, cuando estuvo en duda la continuidad del servicio de transporte público por la falta de un nuevo contrato de concesión. Pais cuestionó la falta de previsión del municipio y apuntó contra la gestión del intendente Othar Macharashvili.

“El pliego licitatorio debió haber sido presentado con mayor antelación. Lo que he leído es que se presentó solo con dos meses de anticipación, y eso no alcanza para otorgar una concesión. Evidentemente, se tendría que haber trabajado antes para evitar esta situación”, sostuvo.

Además admitió que la sociedad de Comodoro Rivadavia está “demandando más acción”, aunque advirtió que en muchas ocasiones se responsabiliza al municipio por problemas que tienen raíz en decisiones o falencias del gobierno provincial. “La provincia hábilmente sortea esas críticas y, por decirlo en términos futboleros, se lleva la marca a la municipalidad”, señaló.

Pais también destacó la complejidad que representa el sistema de transporte en una ciudad como Comodoro, “uno de los ejidos urbanos más grandes del país”, lo que obliga a pensar políticas públicas con proyección y planificación a largo plazo.

Fuente: LVC