Pais advirtió que no llegarían a aprobar la modificación al Código Procesal Penal antes de mayo

El PJ parece haber adoptado una posición compleja dentro de la Legislatura, entorpeciendo todo aquello que de una u otra manera sirva, o pretenda servir, a que los ciudadanos ganen en seguridad y confianza en el sistema político. Primero fue el Diputado Fita oponiéndose con argumentos leguleyos a la ampliación de la denominada “Ficha Limpia” y ahora el titular de bloque, cual genio frotando una lámpara mágica, ya sabe que no hay tiempo para incluir las reformas pretendidas, por el oficialismo, al Código Procesal Penal. Valga aclarar que básicamente son aquellas reformas a los artículos que los jueces y fiscales aducen y se amparan para convertir el Palacio Judicial en una puerta giratoria para los delincuentes, como bien dice “la calle”.

Luego de los cruces entre el presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, y el diputado Gustavo Fita por el proyecto para la ampliación de la Ley de Ficha Limpia, el diputado provincial de Unión por la Patria, Juan Pais, dijo estar “de acuerdo” con la iniciativa que promueve la inhibición de candidaturas a personas condenadas por delitos dolosos en primera y segunda instancia.

A su vez, advirtió que el proyecto para la modificación del Código Procesal Penal deberá ser presentado para que tome estado parlamentario, y dijo creer “necesario escuchar nuevamente la opinión de fiscales, jueces” y otros operadores del sistema de Justicia, por lo que «si se trata seriamente, no se llegará» a mayo con la reforma del CPP aprobada.

NO ES INCONSTITUCIONAL

“Yo estoy de acuerdo con la Ficha Limpia, de hecho, no fue un proyecto mío la ley principal pero tuve una activa participación para que se convirtiera en ley, y estoy orgulloso de que Chubut sea la primera provincia del país en tener Ficha Limpia”, expresó, sumando a ello que “estaba de acuerdo en la reunión de comisión en que incorporen todos los delitos dolosos, que no sean solamente los delitos de índole política o contra la administración pública”.

Sin embargo, Pais objetó que “interpreto, sobre todo con nuestro sistema penal donde hay muy poca distancia temporal entre una sentencia en primera instancia y otra en segunda, que como mínimo, aún cuando la sentencia no estuviera firme, debería existir un doble conforme; es decir, aunque sea una condena en segunda instancia también”.

Sobre los dichos de Fita, que calificó el proyecto actual como “inconstitucional”, Pais -que integra el mismo bloque- fue contundente al ratificar su acompañamiento a la iniciativa. “En mi opinión, no es inconstitucional”.

CODIGO PROCESAL

Sobre la modificación al Código Procesal Penal, la cual había sido planteada por el gobernador Ignacio Torres con un plazo límite para fines de mayo, Pais expresó: “Creo que, si se trata seriamente, no se llegará. Por lo pronto, tengo que decir que no hay proyecto de ley presentado, lo cual seguramente ocurrirá en estos días”. Asimismo, contó que “hubo una discusión en la comisión (de Asuntos Constitucionales y Justicia) respecto de si había estado parlamentario o no; yo entendía que no, porque el reglamento establece que los proyectos de códigos procesales no pierden estado parlamentario, pero esto no es un proyecto de código sino de modificación del mismo”.

“Nos hemos reunido en gestiones anteriores con la Defensa Pública, con la Asociación de Magistrados, recibimos algunos jueces, y toda esa información se pude adosar a un expediente, independientemente que yo creo que hay que escuchar nuevamente la opinión de los fiscales, no solamente la del Procurador; también la de los jueces penales y la de los juradistas, ya que de sancionarse una reforma del Código Procesal Penal tal cual se ha propuesto, hay que modificar la ley de Juicios por Jurados, que tanto ha costado”, manifestó el legislador.

COMANDO UNIFICADO

Por otro lado, en el marco de la implementación del Comando Unificado de Seguridad en el Valle Inferior del Río Chubut, consultado por FM EL CHUBUT sobre las “lamentables circunstancias de inseguridad” en la zona, el legislador cuestionó la iniciativa y dijo que «lo que está faltando es prevención en el delito». Además, sostuvo que “estoy alarmado, porque justamente lo que está faltando es prevención en el delito, fuerzas en la calle y otra organización de las mismas”.

“Veo muchos controles de vehículos en las afueras, pero después se ve poca policía recorriendo las ‘zonas calientes’; espero que tenga algún efecto, pero la verdad es que el Comando tardó mucho en implementarse, marcó la agenda legislativa y política de febrero”, dijo Pais, agregando que “se hicieron aportes desde nuestro bloque, se sancionó una ley mucho mejor que la propuesta por el Gobierno, y luego no se actuó en consecuencia”.

“El tema principal de preocupació de la gente de Trelew y del Valle es la inseguridad. Ojalá que (el Comando Unificado de Seguridad) tenga éxito, pero me parece que la demora en la implementación baja un poco la expectativa”, opinó.

