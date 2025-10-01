Pago de haberes: jubilados cobrarán el sábado 4 y empleados activos el martes 7 de octubre

Nuevamente los jubilados chubutenses contarán con un día de exclusividad de atención al público en las entidades bancarias de la provincia.

El Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, informa que el viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial, mientras que el lunes 6 se hará lo propio con los sueldos del personal activo.

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 7 para el sector activo y el día 4 de octubre para el pasivo.