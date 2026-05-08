Pagano: “Adorni es el cajero de Karina y Lanari es el que llevaba los bolsos”

La diputada Marcela Pagano afirmó que Manuel Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Javier Milei.

“Hay una cifra dando vuelta, no vaya a ser cosa que este número empiece a circular de la mano de Adorni”, dijo realizando el 3 con la mano. Cuando le consultaron si era el 3% o 3 millones, respondió que eran millones “por una operación en una wallet”. Poco antes contó que Adorni tiene una cuenta en Lemon y pidió que se investigue la circulación de dinero.

Los dichos de Pagano coinciden con una creencia en sectores del gobierno nacional de que los hermanos Milei no le sueltan la mano a Adorni porque estaba muy involucrado en la trama de Libra. El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025

La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”.

La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”.

Pagano dijo que “Adorni también cobraba” para tener audiencias, que no se hacían públicas. “Para reunirte con Adorni tenías que poner plata. Lanari es el que llevaba los bolsos, iba y venía recolectándola”, dijo la diputada.

“Lanari es el bolsero de Adorni, tendrá que explicar cómo financia tantos viajes a Misiones. No me dan los números para que viaje tanto y por qué está tanto tiempo fuera de la Casa Rosada”, sostuvo Pagano.

El dardo contra Lanari alentó a algunos enemigos internos del secretario, que empezaron a filtrar un comportamiento típico de la casta. Según sus enemigos, el segundo de Adorni empujó el nombramiento de sus hermanos en cargos nacionales. Ignacio Lanari fue designado como director del Departamento Administrativo de Yacyretá; y Esteban Lanari como jefe regional del Senasa en Corrientes y Misiones.

Fuente: LPO