PAE en la mira de la Legislatura chubutense por un extraño contrato

Bajo la figura de una “reconversión integral” a no convencional, Pan American Energy (PAE) se aseguró la continuidad del área por hasta 45 años más, beneficiándose de una reducción de regalías, mientras los indicadores de inversión y producción muestran un declino que preocupa a la Cuenca. Legislatura auditará el convenio de la petrolera. Diputados provinciales consideran imprescindible revisar el contrato actual.

La ratificación del Decreto 340/25 y la Ley XVII N°160 marca un antes y un después para la industria hidrocarburífera de Chubut. El acuerdo permite a Pan American Energy reconvertir la explotación de Cerro Dragón hacia objetivos no convencionales (shale), unificando sus 3.480 km² -superficie 15 veces superior a la de CABA- bajo un nuevo esquema contractual que extiende el control del operador hasta por 45 años adicionales.

Sin embargo, el análisis técnico del acuerdo revela un desequilibrio entre los beneficios otorgados al concesionario y las contraprestaciones exigidas. Mientras la provincia habilita un horizonte temporal de casi medio siglo y reduce las regalías para la producción no convencional al 9%, el compromiso de inversión de USD 230 millones en 5 años resulta, a ojos de los especialistas, insuficiente para la escala del yacimiento.

El contraste con Vaca Muerta

Uno de los puntos más críticos de la opinión experta es la comparación con desarrollos similares en la Cuenca Neuquina. En Vaca Muerta, proyectos piloto en áreas diez veces más pequeñas que Cerro Dragón suelen exigir inversiones que superan los USD 500 millones.

Casos como Loma Campana (YPF-Chevron), con 359 km², comprometieron USD 1.240 millones, o Fortín de Piedra (Tecpetrol), con 243 km², que alcanzó los USD 2.000 millones. En contraste, PAE se ha comprometido a un plan piloto de apenas 5 pozos no convencionales, sin plazos concretos ni metas verificables, lo que consolida la continuidad del operador en condiciones extraordinariamente beneficiosas y sin haber pasado por un nuevo proceso competitivo.

Producción en caída y desinversión real

Los datos del reporte ejecutivo avalan la preocupación de los sectores gremiales y técnicos. En los últimos 12 meses, la producción de PAE en Chubut sufrió un declino del 10%, pasando de 11.300 m³/d a 9.800 m³/d, una cifra significativamente superior al promedio de caída del resto de las operadoras (2%).

Esta disminución tiene una correlación directa con la merma en la actividad de campo. En 2020, PAE operaba con 10 perforadores activos; hoy, esa cifra ha caído a solo 4 equipos. La inversión anual, ajustada a dólares constantes de 2026, muestra una tendencia similar: de los USD 893 millones invertidos en 2019 se pasó a una estimación de USD 569 millones para 2025.

La postura de Ávila y el impacto en las regalías

En los últimos días, el Secretario General de Petroleros Privados, Jorge ‘Loma’ Ávila, ha mantenido un discurso ambivalente. Si bien ha expresado tener «mucha fe» en que el no convencional de PAE abrirá esperanzas para el sector, también ha sido tajante al exigir que la operadora «cumpla parte de la prórroga» y reactive la perforación de forma inmediata. Con un barril internacional que ronda los 100 dólares, Ávila advirtió que no hay margen para la especulación.

El impacto para las arcas provinciales ya es tangible. Se estima que, por efecto de la caída en la producción de PAE, Chubut pierde mensualmente 1.3 millones de dólares en concepto de regalías. De mantenerse este ritmo de declino, la pérdida acumulada de recaudación mensual respecto a 2019 podría escalar hasta los 13.4 millones de dólares para el año 2030.

Márgenes de ganancia bajo la lupa

Aunque la operadora argumenta que la rentabilidad en la cuenca fue nula el año pasado, el reporte advierte sobre «ítems one off» que afectaron el balance, como el pago de bonos de reconversión y las indemnizaciones de casi 1.600 personas, procesos que suponen una optimización de costos a futuro a través de la baja de personal.

Además, al ser un negocio integrado, PAE produce su propio crudo a un costo estimado de 50 dólares por barril (incluyendo inversiones y regalías) para abastecer su red de refinación, evitando importar crudo a valores de mercado internacional, mientras que los precios en surtidor han marcado aumentos superiores al 30% en el último trimestre.

En este escenario, el desafío para el Gobierno Provincial será establecer mecanismos claros de exigibilidad que transformen los «compromisos» en inversiones reales, evitando que Cerro Dragón se convierta en una concesión de largo plazo con actividad de corto aliento.

Avance legislativo: Comisión de Control

Finalmente, un grupo de diputados provinciales impulsa la creación de una comisión en la Legislatura para auditar el convenio. Los legisladores calificaron el contrato como «lesivo para los intereses de la provincia», señalando que un acuerdo de esta magnitud debería contar con cláusulas gatillo que eviten situaciones límite que perjudiquen a los chubutenses. En ese sentido, consideran imprescindible revisar el contrato actual y garantizar que los próximos acuerdos aseguren una relación más equilibrada entre el capital invertido y la estabilidad laboral.

Ampliaremos….