Pablo Quirno, Clara Muzzio y Santiago Santurio le abrieron la puerta a la usina global contra el aborto

El think tank español Political Network for Values desembarcó en Buenos Aires con respaldo de funcionarios nacionales y porteños. La presencia del canciller reavivó las versiones sobre un giro de la política exterior en materia de derechos sexuales.

Con el objetivo de tejer redes a largo plazo, el think tank español ultraconservador Political Network for Values (PNfV) desembarcó en Buenos Aires con un foro político, un coloquio de ideas y una capacitación intensiva para jóvenes. La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio (PRO), y el diputado nacional Santiago Santurio (La Libertad Avanza) fueron el nexo local con la organización. Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue el canciller Pablo Quirno: su participación como anfitrión de uno de los encuentros elevó el perfil institucional de la visita y alimentó las versiones sobre una eventual adhesión de la Argentina al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que rechaza el aborto y a la que suscriben algunos de los países más autoritarios del mundo.

PNfV, también conocida como la Red Política por los Valores, es una plataforma transnacional ultraconservadora que fue creada en 2014 por iniciativa del español Jaime Mayor Oreja y que hasta hace poco fue presidida por el actual presidente chileno José Antonio Kast. Ese lugar hoy lo ocupa Lola Valverde, una activista provida conocida por sus vínculos con el bolsonarismo y Vox.

Desde que se lanzó, PNfV tiene aceitados contactos con la Argentina. Sin embargo, estuvo fuera del radar mediático local hasta febrero, cuando la organización realizó la VII Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo, en Bruselas, e incluyó entre sus oradores a Muzzio.

El evento generó polémica. Treinta eurodiputadas le enviaron una carta al presidente de la entidad, Roberto Metsola, y mencionaron que entre los invitados estaba la diputada de Uganda Lucy Akello, quien “ayudó a aprobar leyes que imponen la pena de muerte o cadena perpetua a las personas LGTBIQ+”, según denunciaron.

La cumbre, de todas formas, se desarrolló con normalidad y fue el punto de inicio de la relación entre PNfV con Quirno. Según pudo saber PERFIL, el canciller había confirmado su presencia en Bruselas, ya que tenía interés en el tema de la convocatoria: el rechazo a la regulación de las plataformas. Sin embargo, un cambio de último momento de la agenda le impidió ir. El funcionario, entonces, le envió una carta a las autoridades del think tank.

Bruselas tuvo un gran impacto y desde PNfV decidieron organizar eventos locales. Cuando confirmaron que vendrían a la Argentina, se pusieron en contacto con Quirno, quien puso a disposición el Palacio San Martín para realizar el coloquio de ideas. Se trató de un triálogo denominado “Protegiendo el futuro: los derechos naturales en el centro de la agenda internacional”. El canciller aprovechó la ocasión para defender la vida desde la concepción, la libertad y la propiedad privada.

Las actividades comenzaron el 16 de julio. Pero no fue todo trabajo y solemnidad. Buena parte de los organizadores y de los dirigentes locales cerraron los encuentros con un asado en San Miguel, la tierra del histórico dirigente Joaquín de la Torre. No es casual: se trata de un municipio que se declaró provida y que funciona como ancla del conservadurismo criollo.

Consenso de Ginebra: rosca internacional para que Argentina adhiera a una declaración provida

PNfV insiste en que, como organización, no buscan incidir de forma directa en la política de los países aunque sí buscan generar las condiciones propicias para sus “valores” se vuelvan hegemónicos. Con esa perspectiva, sus organizadores invitaron a la Argentina a Valerie Hubier, una activista provida estadounidense que está al frente de Institute for Women’s Health (IWH) y es conocida como la “arquitecta” del Consenso de Ginebra.

Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia es una declaración política internacional provida y conservadora que se lanzó en octubre de 2020. Aunque fue promovida por Estados Unidos, el expresidente Joe Biden decidió retirarse durante su mandato. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el país volvió a adherir.

La declaración entiende que el aborto no es un derecho. Esa es la discusión jurídica (filosófica y religiosa) que pretende dar PNfV y a la que se sumó ahora Quirno. En su discurso en el Palacio San Martín se enfocó en los derechos naturales, un concepto que también puso en el centro de su narrativa la gestión trumpista.

En la actualidad, 41 países adhieren al Consenso de Ginebra. En 2020, el Brasil de Jair Bolsonaro se sumó (aunque luego Lula da Silva se retiró). En ese momento, DW Brasil publicó: “La iniciativa, impulsada por Estados Unidos, cuenta con el apoyo de algunos de los países más autoritarios del mundo, como Arabia Saudita, Sudán, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia”.

Entre los participantes de las actividades de PNfV en Buenos Aires estuvo el empresario Jorge O’Reilly, quien se barajó en el pasado como posible embajador de la Argentina en el Vaticano. En enero de 2025, escribió una columna de opinión en La Derecha Diario titulada “Reincorporación de EEUU al Consenso de Ginebra ¿Y Argentina, para cuándo?”

En el campo conservador se entusiasman con la posibilidad de que la Argentina de Milei se incorpore. Especulan, además, con que en 2026 podrían llegar a ser 50 los países firmantes. Los rumores locales crecen, pero desde Cancillería no respondieron la consulta de PERFIL.

Itinerario amplio: quienes estuvieron de Argentina

En Argentina, PNfV organizó tres actividades. En todas, el eje fueron los temas centrales de la organización: la defensa de la familia tradicional y el rechazo al aborto. Además del triálogo del que participó Quirno, se realizó un foro político en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se tituló “Libertad para el futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”. En paralelo, el think tank desarrollo una capacitación para jóvenes denominada “Más que palabra: lo que hacemos hoy define el mañana”, que incluyó charlas en lugares como la Fundación Faro de Agustín Laje y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

De la capacitación participaron 65 jóvenes provenientes de 15 países diferentes. En las charlas hubo una amplia presencia de referentes de La Libertad Avanza y del PRO. El dato distintivo fue la participación de dirigentes de los tres niveles del Estado.

Los encuentros se realizaron sin prensa previa y con un gran hermetismo. De hecho, los detalles de las jornadas se conocieron a través de una nota que publicó Clarín. En PNfV trabajan a largo plazo. La organización nació con la intención de tejer redes internacionales y en Argentina pretendieron esquivar las internas coyunturales. Su búsqueda es que los dirigentes se conozcan, construyan lazos y se comprometan para fomentar una agenda conservadora.

Además de Quirno, Muzzio y Santurio se sumaron a la convocatoria de PNfV una larga lista de dirigentes. Estuvo, por ejemplo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell. El funcionario no habla con la prensa ni tiene actividades públicas a pesar de que, por ejemplo, esta semana hubo paro docente. Sin embargo, se hizo un hueco para acompañar al think tank provida.

El evento también sirvió para la reaparición pública de personajes como la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Entre los más jóvenes, se destacó la presencia del universo vinculado a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo. Estuvieron el diputado provincial y Nahuel Sotelo; el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo; el director de Comunicación Digital de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira; la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Ana Belén Mármora.

Desde la Fundación Faro, además de Laje estuvo Martín Krause, el director académico del think tank nacional. Los jóvenes que formaron parte de la capacitación también pasaron por el Círculo Militar y se reunieron con el comodoro y excombatiente de Malvinas Gerardo Guillermo Isaac. La pata universitaria estuvo cubierta por Franco Matas, el presidente del movimiento Alternativa.

Las jornadas también sirvieron para que se crucen personajes con perfil bajo, pero relevantes en el universo conservador como el juez Manuel García-Mansilla, el hombre que había sido propuesto por el mileísmo para integrar la Corte. También estuvo Úrsula Basset, la directora de Derechos Humanos de la Cancillería y directora del Centro de Investigaciones en Derecho de Familia; y Mariano Germán, miembro del Consejo Asesor del Círculo de Legisladores de la Nación.

Red: quienes viajaron a la Argentina

Según la investigación “De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos”, PNfV tiene un modo de actuación similar al que siempre utilizó el Opus Dei “al construir capital de influencia política mediante el reclutamiento y la colaboración con sectores de las elites políticas, intelectuales y económicas de los países con los que mantiene vínculos”. De ahí la búsqueda de actores internacionales.

La "arquitecta" del Consenso de Ginebra, Valerie Huber, no fue la única que viajó a la Argentina para participar de las actividades de la Political Network for Values (PNfV). La organización invitó a otros referentes relevantes del ecosistema internacional conservador, como la chilena Carmen Soza, directora ejecutiva de Ideas Republicanas, el think tank vinculado a los republicanos de Kast.

Soza fue convocada por la relevancia estratégica que la red otorga al modelo chileno, al cual consideran un ejemplo de éxito replicable para los movimientos conservadores de la región debido a su construcción de una base popular y su capilaridad en todos los municipios del país. Hablan de una “derecha social” capaz de determinar resultados electorales muy diferente a la construcción de Milei Argentina.

Además, asistieron representantes del Global Center for Human Rights (GCHR), una organización dedicada al litigio estratégico fundada por el abogado argentino Sebastián Schuff y con sede en Washington. Para PNfV, se trata de una organización más que relevante ya que cumple un papel fundamental en la neutralización de declaraciones sobre género o o a favor del aborto que intentan imponerse a las delegaciones diplomáticas en organismos como la ONU y la OEA.

El despliegue de figuras extranjeras incluyó a los máximos niveles de conducción de la plataforma. Además de la directora ejecutiva de la institución, Lola Valverde, estuvo el vicepresidente, el mexicano Rodrigo Iván Cortés.

Desde los Estados Unidos acompañaron Laura Bryant Handford, de la influyente Heritage Foundation, mientras que la experiencia europea fue representada por el húngaro Vajk Farkas, director de la oficina de Madrid del Center for Fundamental Rights. También integraron las jornadas el chileno Miguel Iglesias Hurtubia, presidente del Instituto Mises Cono Sur; el uruguayo Pablo Viana, de la Fundación Free; el brasileño Diego Hernández, director de comunicación de PNfV; y la ecuatoriana Ivonne Mieles, coordinadora de eventos y formación de la red.

Conservadurismo criollo: un asado en San Miguel

En esta oportunidad, PNfV decidió darle un lugar destacado a los dirigentes municipales. A diferencia de lo que sucede en Argentina con Fundación Faro, Laje o los militantes mileístas, el think tank español no pone el foco en las narrativas digitales o en la batalla cultural entendida como la creación de influencers de choque. Por el contrario, apuestan a la construcción institucional y al trabajo estratégico con polícias públicas.

Por ese motivo, sus organizadores invitaron a los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Rodrigo Aybar (Tres de Febrero) y Fernando Rambaldi (La Calera). Por la Ciudad de Buenos Aires participó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat Gabriel Mraida. También estuvo el director del Observatorio de Políticas Públicas, Luciano Falcinelli.

Los intendentes hablaron del territorio y hubo debates sobre qué se puede hacer para evitar que las mujeres aborten. Entre los participantes del evento se destacó que se habló de estrategias legales para desalentar el aborto, una práctica que es legal en la Argentina. Una de sus conclusiones fue que los programas que acompañan a mujeres embarazadas en situación vulnerable suelen llegar a contar con el apoyo de sectores que se identifican con el movimiento verde. Están pensando cómo y con quién.

En la práctica, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado los métodos de municipios como San Miguel o San Isidro. En los últimos años, ElDiarioAR y Página/12 publicaron investigaciones sobre las estrategias al borde de la ley que se utilizan para desalentar a las mujeres que quieren acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

De hecho, en junio de 2026, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Conurbano Norte, y Amnistía Internacional de Argentina, hicieron presentaciones en la Justicia tras recabar un centenar de testimonios. Según denunciaron, en San Isidro existiría “un protocolo para casos de consulta por la IVE, cuyo objetivo es el de disuadir a las mujeres que la solicitan o, de mínima desmoralizarlas, demorarlas para que terminen recurriendo a otro distrito”, publicó Página/12.

La eventual firma del Consenso de Ginebra aparece como una consecuencia posible de la apuesta de PNfV. Pero no es la única. El think tank español es ambicioso y pretende consolidar una red política estable en América Latina que sobreviva a las coyunturas electorales y convierta a la Argentina en uno de sus principales nodos regionales.

Pablo Quirno Political Network for Values. | Gentileza PNfV

Por Giselle Leclercq-Perfil