Pablo Motos opinó en vivo sobre el atuendo de Emilia Mernes y la cantante fue tajante: “Ubicate”

La argentina estuvo presente en El Hormiguero, donde habló sobre su trayectoria musical y el tema que lanzó junto a Martina “Tini” Stoessel y Nicki Nicole, “Blackout”

El lunes Emilia Mernes participó como invitada especial del programa español El Hormiguero, que se destaca por recibir a estrellas mundialmente conocidas. El formato es conducido por Pablo Motos, quien se volvió viral luego de opinar sobre el atuendo de la cantante entrerriana en el tema “Blackout” que lanzó junto a Martina “Tini” Stoessel y Nicki Nicole. Sin dejar para esa acotación, ella reaccionó de inmediato y le puso un freno: “Ubicate”.

Por ese estudio ya pasaron grandes figuras de la Argentina, como Tini Stoessel y Lali Espósito. Ahora llegó el segundo turno de la intérprete de “Rápido lento”, que al igual que las anteriores cantantes, se llevó el aplauso y la admiración del público presente.

Mientras Motos hacía un repaso por el videoclip de “Blackout”, pidió a la producción congelar la imagen en una escena con Mernes y el gorro invernal de estilo ruso. “Parece un castillo hinchable. ¿Ese dónde lo venden?”, dijo el conductor entre risas. “Es moda. Querido, ubicate. Es de Dsquared, una marca increíble”.

Como respuesta, Motos dijo: “Creía que se lo habías robado a Goofy y a Disneyland”. Ante las risas de las hormigas por la broma, Mernes insistió: “Usted cállese”. En ese instante, Emilia explicó que posee una colección de gorros XXL, ya que tiene afición por ellos. “Es última tendencia porque te lo ponés vos. Yo siento que me encerrarían en algún sitio hasta que se me pase”, replicó el conductor.

Lo cierto es que la presencia de Emilia Mernes en El Hormiguero causó furor en niveles de audiencia. Según destacaron en las redes del programa, se convirtió en el más visto en lo que va del año, con casi cinco millones de televidentes únicos.

El intercambio divertido entre el conductor y la artista llegó luego de que la entrerriana diera a conocer los preparativos de la canción “Blackout” y de su relación de amistad con Tini Stoessel y Nicki Nicole. Ese tema en particular se robó varios minutos de la transmisión y ella describió como placentero su trabajo colaborativo.

“Con ellas somos amigas, las conozco hace tiempo. A Nicki de hace varios años y con Tini ya tenía una canción también, ‘La original’. La verdad es que son amigas, trabajar con amigas es mucho más fácil”. “Si no te gusta algo que haya hecho, le podés decir”, acotó Motos y Mernes contestó: “Manejamos sinceridad. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama ‘Las chicas superpoderosas’, en la cual nos decimos todos las verdades. Ahí también nos mandamos todas las canciones. Por ahí nos aconsejamos, ellas también me dan su feedback. Fue muy llevadero”.

Luego del relato, una de las hormigas que acompañan al conductor le consultaron a la cantante: “¿Lo de blackout tiene que ver con el apagón de España de hace tres semanas?”. “En verdad no, porque yo no tuve un apagón en verdad, porque ese blackout que me pasó hace un tiempo sucedió en un show acá en España, uno de los primeros de la gira del año pasado, en la que terminaba la coreografía con una pose. De ahí tenía que pasar a un blackout que lo hacían los seguidoristas”.

Y continuó: “Es una parte en donde tiene que ir todo negro después de hacer la pose. Y bueno, se olvidaron de apagarlo. Entonces, yo tengo un botón en mi micrófono que me comunico con todo el equipo – donde me escuchan todos menos el público -, en el que digo ‘blackout la conc*** de la lora’. Y bueno, eso salió por todos lados”.

“La verdadera nena de Argentina”; “Estuvo espectacular”; “Qué carismática esa chica”; “Quisiera estar en ese grupo de WhatsApp” y “La amo”, fueron algunas de las repercusiones que causó la visita de la artista al ciclo español.

Además de hablar de su trayectoria, la cantante y compositora le enseñó a Motos a calentar la voz antes de un concierto, le mostró cómo es su acento español y hasta cantó en vivo.

