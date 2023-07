Pablo González: “Prat Gay es como un hincha de fútbol que festeja los goles del equipo rival”

El titular de la petrolera cruzó a Alfonso Prat Gay que se había referido al juicio que enfrenta el país por la expropiación de la petrolera. “Es una sentencia injusta que favorece a un fondo buitre”, dijo González.

Pablo González, actual titular de YPF y precandidato en Santa Cruz a Senador nacional de Unión por la Patria salió al cruce de Alfonso Prat Gay que en las últimas horas se refirió al juicio por la expropiación de la petrolera estatal que, según previsiones de allegados al caso, podría costarle al gobierno entre US$4999 millones y US$16.100 millones.

En declaraciones radiales al programa Mañanas Sylvestres, González se refirió al actual juicio y no dudó en apuntar de lleno a Alfonso Prat Gay “Los que defienden la no expropiación defienden otros intereses, que no son los nuestros, los que defendemos un bien estratégico como es la energía”, indicó.

Y en esa línea expresó: “Prat Gay es como un hincha de fútbol que festeja los goles del equipo rival. Que se fijen cuanto creció la acción de YPF en el último año”, le pidió.

Vale recordar que, en las últimas horas, el exministro de economía de la gestión de Mauricio Macri recordó una frase que Axel Kicillof realizó en 2012 cuando fue al Senado a presentar el proyecto para nacionalizar la petrolera. “No le vamos a pagar lo que ellos quieran. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir con lo que dice la propia empresa”, había sostenido en ese entonces el gobernador.

Axel Kicillof: "Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF."



Hoy ese Estado está condenado a pagar una multa de entre 1 y 3 veces el valor de la compañía expropiada.



¿Quién fue el tarado y el estúpido al final? — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) July 27, 2023

La respuesta de González

“No hay nadie tarado acá. Prat Gay utiliza mal el concepto ‘valor’ sobre YPF, porque las petroleras miden su valor por sus reservas, no por lo que dicen los libros. Si no se recuperaba YPF, Argentina no iba a tener ninguna posibilidad de tener soberanía energética”, declaró en Mañana Sylvestre. Con respecto al juicio, González reiteró: “En principio esto es una sentencia injusta que favorece a un fondo buitre”.

En esa sintonía, González expresó hoy que “El valor es una foto de ese día. Pero en realidad lo que YPF tiene es el 40% de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Hoy YPF vale mucho más que eso, es muy difícil de calcular. El valor de una petrolera es por sus reservas”, aseguró.

Además, indicó que el año pasado YPF “tuvo ingresos por 18.000 millones de dólares y un EBITDA de 5000 millones de dólares. Con un EBITDA pagaríamos esta sentencia que es injusta y después tendríamos reservas por 150 años de gas”, aseguró.

Para el precandidato en Santa Cruz a Senador nacional de Unión por la Patria “Argentina no tenía ninguna posibilidad de tener soberanía energética sin la decisión de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF. No se hubiera desarrollado Vaca Muerta”, estimó y dobló la apuesta al afirmar que “El macrismo no hizo nada por YPF. Otras compañías crecieron durante ese período”, cuestionó.

Finalmente, buscó reivindicar sus acciones al frente de la petrolera al asegurar: “Nosotros volvemos a exportar crudo a Chile después de 16 años, la compañía crece, bajo su deuda, desarrolla litio, tiene el proyecto de GNL con una proyección de exportaciones de 20.000 millones de dólares, 3000 millones de dólares de exportaciones de Chile”, dijo y aseguró al finalizar la charla “hoy volvería a votar la recuperación de YPF”.