Pablo Echarri reconoció que sintió celos de un actor que besó a Nancy Dupláa

En una divertida entrevista, confesó que le molestaron algunas de las escenas románticas de su pareja en “Socias”.

Por sus trabajos, Nancy Duplaá y Pablo Echarri tuvieron que besar a infinidad de colegas. Incluso ellos se conocieron cuando hacían pareja en la tira de Quique Estevanez, Los Buscas de Siempre, en el 2000. Sin embargo, y por más que sepan que son las reglas del juego, los celos siempre están.

Invitado al cuestionario intragable del ciclo Flor de Equipo, el actor tuvo que contar cuál de los besos que su mujer tuvo que dar en ficción le produjo más celos y no dudó ni un segundo en apuntar contra Gonzalo Heredia. De inmediato la conductora expuso su teoría sobre por qué el ex ATAV había sido el actor que más celos le produjo.

“Por el momento especial que estaba viviendo, y porque el contrincante era joven. Fue cuando Nancy hacía Socias estaba con Gonzalito Heredia… ¡Me pegó!”, dijo con humor Echarri y muy sincera, Peña explicó: “Te voy a decir por qué, como amiga y mujer. Porque tiene algo de vos cuando eras joven. Es negro, morocho…”.

Aunque estaba desconcertado con la teoría, no la descartó y entre risas, respondió: “Puede ser, veía una competencia real”.

En el 2008 Dupláa protagonizó el unitario de Polka Socias, con Andrea Pietra y Mercedes Morán. La ficción contaba la vida en Tribunales y personal de tres abogadas que tenían juntas su propio estudio. Allí el personaje de la ex Montaña Rusa, Dolores, mantenía un apasionado romance con el de Heredia, Mariano, unos cuantos años más chico que ella.

Pablo y Nancy se conocieron en el 2000 cuando protagonizaron Los Buscas de Siempre aunque se tenían de vista y él “ya le había echado el ojo”, según contó alguna vez: “Yo arrancaba en Canal 9, la verdad que más allá del éxito y del talento, me atraía su personalidad. Un día visité los estudios donde hacían Montaña Rusa. Dando vueltas por los decorados me la encontré, me acuerdo que fue muy simpática pero no mucho más. Después empezamos a trabajar juntos”.

Sobre cómo nació el amor a medida que se conocían, contó en Agarrate Catalina: “A medida que la iba conociendo más, me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con los compañeros de trabajo, esa líder nata. Empezó a nacer algo de ambas partes, nos pasaba lo mismo. Más allá de su belleza, había un contenido que me impactaba, algo que nunca había visto. Fue algo poco cerebral y muy visceral”.

En esa misma entrevista ya se había referido a sus celos: “Me pasó cuando Nancy compartía con algún actor más joven que yo. Porque ahí ya me parece desigual la pelea. Porque si es un viejo como yo, me la banco, pero si es un pendejo, te imaginarás tenemos otras herramientas. Y ahí me sentía un poco inseguro, pero fueron chispazos”.

“Fue cuando Nancy hacía Socias. Me sentía un poco inseguro cuando estaba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, ¿viste? Son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón ni por la lógica. Es algo que uno tiene, que no sabe cómo explicarlo pero que le molesta. Y entonces muchas veces te avergüenza ese sentimiento”, agregó.

A su vez, Nancy alguna vez confesó sentir muchos celos cuando él protagonizaba Resistiré, con Celeste Cid. En ese momento la ex Graduados estaba embarazada de su hija Morena. “La novela estaba basaba en ciertas características sensuales, como vos decís, el afiche insinuaba muchísimo. En ese momento recién comenzábamos y ella estaba en una situación particular. Creo que a veces el trabajo nuestro colisiona un poco con los estados de ánimo que tenemos”, dijo él al respecto.