Pablo Das Neves y su llamativo convenio con el Colegio de Abogados de Trelew

El Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial Trelew quedó envuelto en una fuerte polémica luego de comenzar a promocionar entre sus matriculados un convenio con la firma “Das Neves Advisory & Insights”, encabezada por Pablo Das Neves, para ofrecer servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial orientados a abogados y estudios jurídicos.

El convenio difundido por el Colegio no solo promociona servicios de inversión y planificación patrimonial, sino que además establece un esquema de “referenciación de clientes”, mediante el cual los abogados pueden derivar a clientes vinculados a sucesiones, divorcios, indemnizaciones o empresas familiares para que sean asesorados financieramente por la firma Das Neves.

A cambio, el documento prevé una “retrocesión” del 20% sobre las comisiones efectivamente percibidas, con liquidación trimestral y sin mínimos exigidos.

Sin embargo, en las últimas horas algunos abogados advirtieron que ese punto genera un “incentivo perverso de captación”, al promover económicamente que el abogado derive activos y clientes hacia una estructura financiera determinada.

Otro de los aspectos señalados apunta al perfil de los clientes objetivo del acuerdo: sucesiones, divorcios, cobro de honorarios relevantes y empresas familiares con excedentes de caja. .

En ese contexto, el análisis sostiene que el principal riesgo para el Colegio de Abogados radica en utilizar la legitimidad institucional de la entidad para otorgar “apariencia de control, legalidad y seguridad jurídica” a una firma privada de asesoramiento financiero.

Finalmente, los letrados cuestionaron que el sistema de comisiones por derivación podría colisionar con normas de ética profesional de la abogacía en Chubut, al involucrar beneficios económicos indirectos vinculados a clientes y honorarios.

Fuente: La Voz de Chubut