Pablo Alarcón trabaja a la gorra en una plaza: “Necesito ganar guita para vivir”

En diálogo con Socios del Espectáculo, el actor explicó cómo se las rebusca para salir adelante.

Este martes, el reconocido actor argentino Pablo Alarcón, le dio una nota a Socios del Espectáculo en donde confesó que a sus 76 años tuvo que salir a trabajar para poder vivir. Fue Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo de El Trece quien explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, explicó el conductor mientras se mostraban las imágenes del actor actuando en una plaza.

Por su parte, Rodrigo Lussich, el otro líder del programa de espectáculos, agregó: “Bueno, esta nota que le hicimos a él la vamos a compartir también para que nos cuente un poco de esto porque la imagen obviamente apareció en las redes y sorprendió. Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener”.

Al escuchar a sus compañeros, Mariana Brey, panelista del ciclo, sumó: “El declive, por llamarlo de una manera, empieza a partir de la pandemia, en el 2020. Yo recuerdo una nota que pudimos hacerle en aquel momento donde él de alguna forma ya manifestaba, en principio, una de las cosas que más lo tenía afectado tenía que ver con la separación de Lucía Galán. Recordemos que ellos fueron pareja durante 10 años. Eso fue un golpe muy fuerte para él en lo personal y sumado a eso lo que representó la pandemia para todos, para muchísimos rubros, pero fundamentalmente para el rubro artístico donde los teatros estaban cerrados, donde no había trabajo, donde la mayoría se fueron comiendo los ahorros”.

Una vez dicho esto, en el ciclo pasaron la entrevista donde Alarcón contó en primera persona cómo se siente: “Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, comenzó diciendo el reconocido actor a sus 76 años.

“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, sumó preocupado.

Por su parte, Pablo recordó: “Cuando yo llegué a Buenos Aires a trabajar, llegué un lunes y un viernes estaba trabajando. Ahora eso no pasa”, sostuvo el actor. “Has estado en teatro, has estado en televisión, en grandes programas. ¿Qué pasa internamente? ¿Cuál es la sensación de estar en una plaza, actuando para el público que pasa de repente caminando y que seguramente te conocen, te ven y cuál es la reacción?”, le preguntó el cronista del Trece. “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso”, confesó feliz y agradecido por la repercusión de aquellos que pasan, lo reconocen y celebran su arte.