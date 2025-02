Ozzy Osbourne habló de su delicado estado de salud antes del regreso de Black Sabbath: “No puedo caminar”

El músico se presentará en julio por última vez junto a su legendaria banda. Será en el marco de un mega festival junto a grandes popes del metal.

Ozzy Osbourne se está preparando para el que será el último show de carrera. Luego de muchos años luchando con diversos problemas de salud, decidió hacer su despedida de los escenarios y habló sobre su estado físico.

Luego de que se confirmara un show de Black Sabbath para julio de este año en Inglaterra, el Príncipe de las Tinieblas reveló cómo lleva las consecuencias del Párkinson, asegurando que ya no puede caminar, por lo que este concierto será un gran desafío.

“He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿sabés en qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo. Puede que me lamente por no poder caminar, pero miro hacia el futuro y hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no lo logró”, expresó el músico en diálogo con SiriusXM.

Ozzy Osbourne durante un concierto de la banda de rock inglesa Black Sabbath en el Papp Laszlo Budapest Sports Arena en Budapest, Hungría, el miércoles 1 de junio de 2016. (Balazs Mohai/MTI vía AP, archivo)

Por su parte, Sharon Osbourne, esposa del cantante habló con The Sun en relación con la confirmación de la vuelta de su marido al escenario: “Está muy feliz de volver y muy emocionado por esto. El Parkinson es una enfermedad progresiva, no es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y ha comprometido sus piernas. Pero su voz está tan bien como siempre”.

Y en diálogo con BBC agregó: “Está muy emocionado por esto, por estar nuevamente con los chicos y todos sus amigos. Es emocionante para todos. Ozzy no tuvo la oportunidad de despedirse de sus fans y siente que no ha habido un punto final. Este es su punto final”.

El show despedida de Black Sabbath

La banda se reunirá por última vez en el megafestival “Back to the Beginning” para despedir una carrera que comenzó en 1970 y que dejó una marca indeleble en el mundo del metal y del rock.

El show se llevará a cabo el 5 de julio en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra, ciudad donde nació la banda y contará con la formación original: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

La banda se reunirá por última vez en un mega festival. (Fuente: Instagram/blacksabbath)

El festival también contará con presentaciones en vivo de Osbourne con su propuesta solista, Metallica, Slayer y Pantera. El lineup se completa con Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon, además, habrá “presentaciones adicionales” de Billy Corgan, David Draiman, Duff McKagan, Slash, Fred Durst, Wolfgang Van Halen, entre otros.

Por su parte, Tom Morello será el director musical del evento, quien también tendrá una aparición especial sobre el escenario y se mostró entusiasmado por ser parte de lo que será una jornada histórica: “Este será el show de heavy metal más grande de todos los tiempos”, expresó en un comunicado.

Fuente: TN