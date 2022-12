Otro récord para Messi: Su foto con la Copa del Mundo se transformó en la más likeada de Instagram

El astro argentino sigue batiendo marcas y está vez le llegó el turno a las redes sociales desbancando el récord mundial de “Me gusta”.

Aunque el Mundial de Qatar ya terminó, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sigue rompiendo récords y ahora tiene la foto más likeada en la red social Instagram.

Aunque no está relacionada a su juego y su magia no deja de ser otro de los objetivos que la gente se puso al hombro para que Messi y el equipo nacional tenga otra alegría más en la agenda.

Con más de 58 millones de Me Gusta la foto del futbolista levantando la copa superó a la del huevo que subió la cuenta @world_record_egg en 2021 y que había superado los 56 millones.

“¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…“, había expresado el capitán en su cuenta personal de Instagram.

Desde que comenzó a tener una marea de “likes”, muchos usuarios no dudaron en hacer campaña para que la foto se convierta en récord y alcance a tener la publicación con más Me Gusta de la historia de la red social.

Ahora sólo resta saber cuántos “corazones” más recibirá la foto de Messi. Durante la mañana del martes, después de una madrugada extensa, el futbolista subió una foto desde la cama en el predio de AFA tomando mate junto a la copa. .

La Selección Argentina aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 2:24 y, pese a ser plena madrugada, miles de argentinos recibieron al plantel con cánticos, gritos, lágrimas, agradecimientos, pero sobre todo con una fiesta que parece lejos de finalizar.