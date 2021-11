Oscar Aguad confirmó que borraron información de los celulares de los tripulantes

Así lo denunció la querella mayoritaria de los familiares de víctimas del submarino siniestrado en 201, que pedirá que el ex jefe de la Armada sea citado por el juez Martín Bava. El ex ministro de Defensa de Cambiemos informó este miércoles en sede judicial que en 2018 se dispuso la baja de todos los teléfonos personales de la tripulación. “Es parte de la inteligencia ilegal”, dijo Carreras a Data Clave.

El ex ministro de Defensa de la gestión de Mauricio Macri, Oscar Aguad, se presentó este miércoles a declarar en el juzgado de Dolores, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Fue en calidad de testigo propuesto por la defensa del ex presidente y a la salida de su indagatoria, expresó: “Yo ratifiqué lo que ya he dicho en un montón de lugares: jamás en mi vida presencié nada que tenga que ver con espionaje”. Ante la consulta de los periodistas allí presentes, Aguad remarcó: “Nunca hubo inteligencia en la base naval. Jamás”.

Pero la querella mayoritaria, que llevó muchas preguntas y se quedó en gran parte con dudas, adelantó en exclusiva a Data Clave que pedirán la citación al ex jefe de la Armada, José Luis Villan, por la confirmación que arrojó la testimonial del exministro de Defensa del gobierno de Cambiemos. Para los familiares de las víctimas, Aguad “reveló” que el ex jefe de la armada le informó que “dieron la baja de todos los celulares de la tripulación”.

“No eran telefonos militares, con el agravante que ello generó que se pierdan los archivos de conversaciones con madres, esposas, padres y hermanas”, relataron luego de la declaración del ex ministro.

Data Clave tuvo acceso a un material exclusivo y nunca difundido de uno de los tripulantes, Victor H., que envió un video desde el puerto de Ushuaia en medio de la última travesía del submarino. La esposa del suboficial guardó hasta este día el video como un recuerdo. Es uno de los últimos contactos que quedaron registrados de un submarinista con sus familias. “Estamos en Ushuaia 7 de noviembre de 2017 con el submarino ARA San Juan”, dice el tripulante.

La Dr. Valeria Carreras aseguró que fue el propio Aguad quien confirmó en su declaración que el ex titular de la Armada le informó en el año 2018 que habían dado de baja todos los celulares personales de la tripulación. Algo por lo que reclaman los familiares desde hace más de tres años. “Esto tiene tremenda relevancia judicial, lo venimos denunciando hace años, es parte de mi alegato”, dijo la abogada de la querella.

“Queda probado que la causa del ARA San Juan les importaba muchísimo al limite de haber borrado todo lo que tenían los celulares de los tripulantes, es parte de la inteligencia ilegal, ¿cómo te vas a meter en las líneas particulares de las personas? hoy se le soltó esa confesión”, agregó Carreras a Data Clave.

En 2018, la querella de los familiares denunció que muchos celulares personales de los tripulantes por entonces desaparecidos registraban actividad rara como “abandonar grupos de whatsapp” de manera intespectiva. “Les privaron de escuchar la voz de sus maridos, de poder grabar en un contestador imaginario como su hijo decía papá por primera vez”, afirmó la letrada.

“Sospechamos que ellos temían que los tripulantes hubieran mandado una última imagen o un último mensaje a sus familiares de ese infierno que se convirtió el ARA San Juan y por eso borraron todo registro”, sentenció Carreras.

Luego de su paso por el juzgado de Dolores, la querella mayoritaria entiende que los celulares de los 44 tripulantes fueron dados de baja por la Armada en marzo de 2018. Eran líneas particulares por lo que las familias se quedaron sin un solo archivo intercambiado. “Esta información jamás se dijo ni se admitió”, afirmaron. El siguiente paso que darán será pedir que el ex jefe de la armada Villan comparezca ante el juez Bava.

Por Mauro Federico – Data Clave