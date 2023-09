Orinaban en el hall de un edificio, el encargado los echó y fue atacado con piedras y botellazos

“Se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza”, reveló la víctima tras ser atacado por 5 jóvenes que regresaban de un boliche.

Cinco jóvenes regresaban de un boliche y se agruparon en la puerta de un edificio en el barrio porteño de Palermo para orinar y vomitar en el cantero del hall, pero el encargado les pidió que se alejaran, lo que provocó la ira de los involucrados, que respondieron violentamente con piedras, golpes y botellazos. El hombre de 49 años se defendió como pudo con un palo de escoba y debió ser internado a raíz de varios golpes recibidos en la cabeza. “Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras“, describió la víctima.

Rubén es portero de un edificio ubicado en avenida Córdoba y Malabia y vivió momentos de tensión cuando jóvenes que regresaban de un boliche en un vehículo blanco se bajaron en la puerta de entrada, dispuestos a orinar y vomitar.

Frente a esta situación el hombre se acercó y les pidió que se alejaran, lo que desató una ola de violencia entre los individuos que se materializó al instante en un ataque brutal.

Por su parte, el encargado tomó un palo de escoba y comenzó a defenderse hasta que este se rompió. La escena tuvo lugar sobre la avenida Córdoba al 4800, tal como puede constatarse en el video que se difundió con posterioridad.

Durante la pelea, Rubén recibió piedrazos y en ese momento intercedió un empleado de una cafetería, que se acercó a defenderlo.

“Iban y volvían, iban y volvían. Me atacaban de todos lados”, recordó la víctima.

El encargado también contó: “Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras“.

A pesar de que remarcó que este tipo de secuencias ocurre casi todos los fines de semana, en esta oportunidad Rubén manifestó que los jóvenes hicieron sus necesidades en el cantero del edificio. “Me pareció totalmente desubicado”, observó el encargado agredido.

Asimismo, frente a las cámaras de televisión, Rubén sostuvo: “No sé si es tentativa de homicidio, pero Palermo está descontrolado”.

El caso será tratado por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

“Me tiraron de todo: botellas, piedras”: el escalofriante testimonio del encargado

Agresión en Palermo. Foto: El Trece (Captura de pantalla)

La víctima dialogó con El Trece y recapituló los incidentes que protagonizó con los jóvenes, quienes habrían escapado en el vehículo blanco por la avenida Córdoba en dirección a Juan B. Justo luego del ataque.

“Me pegaron con varias cosas. Me rodearon, me tiraron de todo. Botellas, piedras. Los dejé orinar en un principio pero comenzaron a meterse al lado del hall. Ahí les dije que lo hicieran en el tacho y se transformaron. Están locos”, expresó Rubén.

“Un cafetero se metió y también recibió piedrazos. Fueron 40 a 50 minutos peleando. Volvían y volvían y me tiraban cosas. Se me acercó una persona que me dijo que tenía un video. Me atacaron de todos lados”, declaró el portero que debió ser hospitalizado por los golpes que recibió en el cráneo..

“Si lo hacían en la vereda estaba todo bien. Tiro agua y listo, pero empezaron a meterse casi al hall“, explicó el hombre, que consideró dicho accionar como “una falta de respeto”.

“Uno me empezó a insultar, luego otro me golpeó, me defendí y bajó el resto del auto. Cuando se metieron, les dije que no”, relató la víctima.

“Llamé al SAME y llegaron a los 50 minutos”, protestó Rubén y agregó: “Se me empezó a secar la garganta y ahí me vine a mi obra social por mi cuenta, en un taxi”.

CA/ED-Perfil