Oriana Sabatini se mostró con el rostro ensangrentado tras sufrir un accidente doméstico

La influencer se grabó con el rostro ensangrentado. “Siempre triunfando”, ironizó en una historia de Instagram.

Luego de visitar la Argentina, su país natal, para celebrar las fiestas, Oriana Sabatini voló a la ciudad de Miami para continuar con su carrera musical. Allí, en la ciudad estadounidense, seguirá explotando su faceta de estrella pop y compondrá música nueva.

Lejos de su familia y de su amor, el futbolista Paulo Dybala, la mayor de las hijas de Catherine Fulop y Ova Sabatini utiliza su tiempo libre para entrenar con un profesor que le da clases de gimnasia a distancia.

Pero durante la clase de este domingo, Oriana sufrió un sangriento accidente que no le permitió continuar con su rutina. Aunque no reveló cómo se lastimó, dejó en claro que se lo tomó con humor y que no necesitó asistencia de ningún tipo.

En su Instagram, la sobrina de la extenista Gabriela Sabatini tiene casi seis millones de seguidores. Y allí compartió una grabación en la que mostró que se lastimó la frente y que la sangre empezó a correr por toda su cara.

“Siempre triunfando yo”, escribió sobre la foto y arrobó a su profesor. Además, agregó la canción viral y furor en el mundo de las redes sociales “Oh no, Oh no, Oh no no no.”