Oriana Sabatini: “Al principio me costó acostumbrarme a la vida de botinera”

Oriana Sabatini visitó el estudio de LAM, dialogó con Ángel de Brito y todas las “Angelitas” sobre su vuelta a la música. La artista expresó: “Vine a Buenos Aires porque saqué un tema, así que estamos promocionándolo para que la gente lo pueda escuchar”.

“Dybala es el primero que me dice que venga a Argentina, pero mi ansiedad no me deja“, añadió. Además, le preguntaron cómo lleva su vida de botinera. “Al principio me costó mucho acomodarme, no hay un día que no extrañe la Argentina“, respondió Oriana.