Oriana Sabatini a Paulo Dybala: “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”

La pareja se unió a uno de los juegos del momento en TikTok y el resultado causó una ola de pedidos para el jugador de la selección argentina

Oriana Sabatini y Paulo Dybala conforman una de las parejas más consolidadas y queridas en el mundo del espectáculo y el deporte. Desde 2018 viven un intenso romance por el que la joven decidió dejar la Argentina para acompañar a su novio en su carrera futbolista en Europa. En redes sociales comparten algunos de los momentos que viven entre diversiones y responsabilidades laborales. Ahora, es un juego que realizaron en TikTok en el que, una vez más, el delantero argentino evadió la pregunta sobre un posible casamiento.

En los últimos meses, Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron a unirse a las tendencias en redes sociales, como bailes y juegos interactivos, donde dan a conocer más detalles de su relación, como así también exponen diversos aspectos de sus personalidades. Muchos de esos contenidos causan mucha risa entre los usuarios, debido a que ambos no esconden sus reacciones ni contestaciones.

Paulo Dybala intentó responder algunas preguntas que le hizo Oriana pero evitó una de ellas (Captura video)

Y es el último video que compartió la hija de Catherine Fulop, el que combinó este tinte humorístico con uno de los deseos que tienen y que pareciera no compartir con su novio. El juego que propuso llevar a cabo la joven de 27 años era que su novio debía adivinar las preguntas que ella le hiciera y contestarlas correctamente, mientras él tenía el impedimento de escucharla al estar con música muy alta en los auriculares.

Las respuestas por parte del jugador causaron gran risa, debido fueron muy pocos los aciertos que tuvo. “¿Qué estabas pensando cuando ibas a patear el penal en el Mundial?”, indagó la joven y obtuvo la respuesta: “Bad Bunny”. Luego continuó: “Del 1 al 10 ¿Cuánto me amás?”. “Si puede ser”, fueron las palabras de Paulo, lo que llevó a Oriana a pedirle que se esfuerce un poco más para poder continuar con el juego con algún acierto.

Acto seguido, la cantante repitió la pregunta sobre la definición que realizó su novio en el Mundial y aunque no adivinó de qué se trataba, el jugador lanzó: “Estaba muy feliz y vos también”. Entre risas por la coincidencia, el juego siguió. “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”, arrojó entre risas ella. La respuesta de su novio fue inmediata, y no pudo dejar de reír: “Esa la entendí”.

Entre las risas de ambos, el futbolista se limitó a no responder y la situación continuó con el juego, en el que la joven varió las preguntas, pero no obtuvo ninguna contestación correcta. Por supuesto, que el video tomó gran repercusión por la evasión de Dybala hacia la única incógnita que había comprendido perfectamente.

“Pedile casamiento Dybala, por favor”; “Dale Dybala, todos queremos boda”; “Dale ese anillo a la niña”; “Pero respondé Paulo. ¿Cuándo le vas a pedir casamiento?”; “Las preguntas en las que todos estamos pensando”; “Necesitamos que se casen”; “Los amo, todos queremos esa boda y estar invitados”; “No pueden ser tan lindos. La pareja perfecta se tiene que casar” y “Para mí falta poco para el casamiento”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de TikTok.

La pareja se conoció en 2018 y desde entonces viven una intensa historia de amor (Foto Instagram @orianasabatini)

Cabe recordar que en diversas ocasiones, Oriana Sabatini refirió a su deseo de casarse con Paulo, pero no sería un plan que el jugador tendría por el momento. “Espero que me pida casamiento. Pero él es como yo con la maternidad, no sueño con eso, él sueña con ser padre. Yo sueño con el casamiento y él no sueña con eso. Que pase lo que tenga que pasar, yo lo amo”, expresó en el ciclo Los Mammones (América) en 2021.