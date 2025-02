Orgullo antifascista y antiracista

El puñetazo que sacudió a Milei

“Me da pena que sigan engañando a la gente; fijáte, es muy parecido a lo sucedido con la marcha universitaria. Inventaron una mentira, y editaron parte de mi discurso en Davos. Los medios, desesperados porque les suspendí la pauta oficial, son odiadores del Gobierno, directamente. Hay un odio visceral (…) Terminó siendo una convocatoria política donde se juntaron todos los anti Milei“.

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina,

en “diálogo” con su empleado Esteban Trebucq.

Está muy estudiado que la palabra es performativa. Mucho más si proviene del Estado. Al cabo de las encendidas diatribas del presidente argentino contra la diversidad sexual, en plena vía pública de CABA un ciudadano la emprendió a golpes contra una pareja de chicas que circulaba tomada de la mano, después de interpelarlas, dado que – según criterio del agresor – “iban vestidas como hombres siendo ambas mujeres”. Cuesta desvincular lo uno de lo otro.

Sólo una semana transcurrió desde la gran marcha plural convocada por el colectivo LGTBIQ+, y esa manifestación de verdadera libertad que para gran parte del activismo se convirtió en bocanada de aire fresco y luz de esperanza, impactó en el gobierno como un boomerang que devolvió los bofetazos de Davos.

Como lúcidamente señaló Andrés Malamud, politólogo argentino residente en Portugal, “hasta ese momento hubo un Milei económico, a partir de entonces emerge uno eminentemente cultural”, que con sorprendente cortedad de miras – agregamos nosotrxs – ratifica ante el servil “periodista” Trebucq los conceptos que tan alto costo le produjeron, y que indudablemente repercutieron muy negativamente en su propio núcleo duro, ahí donde se dan cita liberales de pura cepa, que tributan al Dios Mercado… pero a su vez creen fervientemente en el respeto a las libertades individuales.

La vehemente defensa de los acuerdos que esta sociedad forjó a lo largo de cuarenta años de democracia transformó el humor social, a partir de una marcha que tuvo el tino de combinar dos factores caros a un pueblo noble: El repudio al fascismo (que tanto conocemos desde la Legión Patriótica hasta Las Fuerzas del Cielo) y al racismo (con que la prensa hegemónica – por citar un ejemplo reciente – ignoró durante tres semanas al 3er Malón de la Paz acampado en la porteña Plaza Lavalle) Algunas representaciones orgánicas y muchísima gente suelta – con un promisorio predominio juvenil – ratificaron que al armario no vuelve ninguna causa justa. El mensaje fue tan festivo como radical.

Ahora bien, no es que los actuales sean menos fachos que los de ayer, solo que aquellos utilizaban Itacas y estos usan celulares. ¿Son, por ende, menos peligrosos? No. Porque el gobierno de Javier Milei se asienta sobre la profunda herida, aún no cicatrizada, que imprimió sobre el cuerpo social la dictadura oligárquico militar genocida. De modo que, el “trabajo sucio” de aquellos y su consecuente saldo de escarmiento, le permite correr con ventaja para llevar a cabo una cirugía mayor sin anestesia de la economía. Justamente por esto, en términos relativos, la capacidad de daño de la gestión libertariana es MUY superior a la de la última dictadura. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de hacerle frente.

No obstante, el hecho dejó recuerdos imborrables: encabezando la Marcha compartieron la misma bronca migrantes, travestis adultas mayores, feministas históricas que abrieron el camino a derechos básicos como la decisión sobre el propio proyecto de vida, alguna Madre de Plaza de Mayo que desafió un calor sofocante para acercar ese abrazo necesario, transmasculinidades, cesanteados y cesanteadas del Hospital Bonaparte, centros de estudiantes universitarios, lesbianas que denunciaron los crímenes de odio, discapacitadxs. Fue la puesta en común del acumulado durante un año de feroz agresión.Dijo “Presente” la memoria de incontables luchas, la de Derechos Humanos, la del colectivo convocante, la de las revueltas recientes como la que jaqueó a la ley macrista del 2 X 1 que pretendía aliviar la condena a los genocidas. La ratificación, al fin y al cabo, de los tantos Nunca Máses a los que nuestro pueblo no está dispuesto a renunciar.

Como era de prever, la enorme concurrencia, y el criterio del intendente porteño – resuelto a liderar la oposición encarnando una derecha racional y moderada -, que se impuso sobre el de la ministra de Seguridad, favorecieron que todo transcurriera en paz, según lo previsto por lxs organizadores.

De todos modos, la experiencia reciente desaconseja apresurarse a caracterizarlo como un punto de inflexión – ya lo hicimos con motivo de la marcha universitaria y, al cabo de la misma, hubo un reflujo de sectores convocantes -, pero solo una supina ceguera política puede ignorar el impacto que supuso en el frente oficialista ese conglomerado movilizado en todo el país y muchos puntos del exterior.

La conveniencia de “no gastar plata a cuenta” con su resultado estriba fundamentalmente en la ausencia de una referencia política capaz de canalizar el hartazgo popular ofreciendo un Proyecto Nacional para la Argentina del Siglo XXI (al último – en un mundo bien diferente – lo propuso el Gral. Perón el 1° de Mayo de 1974), dado que nuestro país puede mapearse en base a cuatro regiones: El Corredor Andino (minerales), el Cordón Pampeano (alimentos), el Cordón Patagónico (combustibles), y las dos Buenos Aires – provincia y capital – (industria y servicios), y el proyecto de Milei, en sintonía con Silicon Valley y la Casa Blanca, privilegia los tres primeros enclaves, de manera que no lo desvela perder el último, justamente donde se asienta la principal fuerza de oposición, cada vez menos federal. Datos a tener en cuenta para pensar el futuro con una mirada de largo aliento.

En tanto, el mundo sigue girando, y las recientes declaraciones de una vieja conocida nos recuerdan lo mucho que resta por hacer. En efecto, Laura Richardson, generala retirada del Ejército de Estados Unidos, acaba de reiterar que “América Latina tiene prácticamente todo lo que el mundo necesita”. Como dice un viejo refrán, “a buen entendedor, pocas palabras”. Alejada de su cargo, pero nunca de las apetencias del Imperio, la ex responsable del Comando Sur defiende que “la seguridad económica depende de la seguridad nacional” y sugiere la aplicación de una especie de Plan Marshall en la región. La última palabra a ese respecto la tendrá Donald Trump, por estas horas empeñado en “marcar la cancha” a nivel global, dejando, por ejemplo, la indicación de “aniquilar” a Irán si lo asesinan, señalamiento que efectuó el mismo día que retiró a su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por tener una “postura contra Israel”. Simultáneamente, anunció una medida que prohíbe las transacciones con las compañías controladas por el gobierno cubano, decisión aprobada por el secretario de Estado, Marco Rubio, que se enmarca dentro de la nueva política de la administración estadounidense destinada a endurecer su postura hacia la isla socialista.

Por otra parte, Trump y Musk acordaron cerrar la USAID, la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ambos, conjuntamente con algunos legisladores republicanos, han criticado en términos bastante duros a la agencia, quesupervisaba “programas humanitarios de seguridad y desarrollo” en unos 120 países, acusando a la organización de defender causas progresistas. Durante más de una década, la USAID, la NED y las ONG apoyadas por Occidente desempeñaron un papel central en la guerra siria, financiando a grupos de oposición, fabricando propaganda y dirigiendo operaciones de inteligencia bajo la apariencia de “ayuda humanitaria”. En 2024, después de años de subversión, sanciones y presión militar respaldadas por Occidente, Assad finalmente fue derrocado. Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, conocido como DOGE, hicieron una operación similar en el Departamento del Tesoro, donde obtuvieron acceso a información sensible como los sistemas de pago de clientes de Seguridad Social yMedicare. The Washington Postinformó que un alto funcionario del Tesoro había renunciado debido a que el equipo de Musk accedió a datos reservados. Legisladores demócratas han rechazado las medidasy dicen que Trump no tiene autoridad constitucional para cerrar USAID sin autorización del Congreso. USAID, cuyo sitio web desapareció de buenas a primeras sin explicación, ha sidouna de las agencias federales más atacadas por el gobierno de Trump dentro de un creciente cuestionamiento contra el gobierno federal y muchos de sus programas. “Ha sido dirigida por un montón de lunáticos radicales. Y los estamos sacando”, justificó el magnate desde la Casa Blanca.

Según el fundador de Tesla – que en la reciente conferencia Future Investment Initiative 2024 (FII), llevada a cabo en Arabia Saudita, pronosticó “creo que para 2040 probablemente haya más robots humanoides que personas”, agregando que “cada país tendrá una IA o múltiples IAs, y habrá muchos robots, muchos más robots que personas” -, el Gobierno de los Estados Unidos necesita recortar el gasto público (USD 2 billones de un presupuesto anual de USD 6,1 billones en 2023) para evitar la “bomba” que representa la deuda de USD 35,7 billones de dólares que acumula el país, y su previsión consiste en despedir a la mayor cantidad posible de empleados públicos. No obstante, numerosos funcionarios de Washington se han rebelado contra el acceso total de Musk a los secretos del Gobierno estadounidense, de manera que el plan del hombre más rico del mundo para adelgazar la Administración se topa con la resistencia de gran parte de los empleados federales.

En sintonía con tales medidas, en este sur del continente, el gobierno argentino hace corte y pegue con todas y cada una de las medidas que adopta el imperialismo yanqui, desde retirar a nuestro país de la OMS y otros organismos internacionales, hasta erigir una bochornosa alambrada que nos separe de los hermanxs bolivianxs.

Por lo demás, a nivel parlamentario, frente a un peronismo sin conducción y partido en cuatro, el Gobierno impuso en Diputados – al menos por este año – la suspensión de las PASO, y avanza dispuesto a hacer lo propio en el Senado.

A todo esto, fiel al empeño de fortalecer a su hermano – que más que con CABA o Bs. As. sueña con su reelección -, pero bastante falta de sentido de la oportunidad, Karina Milei organizó un operativo de afiliaciones paralelo a la marcha del Orgullo Antifascista, y la convocatoria fue calamitosa. Su partido hizo un gran despliegue, que incluyó la presencia de Santiago Oria, cineasta del régimen que tuvo que hacer planos cortos para que no se notara la absoluta falta de adhesión de la gente, que estaba en otra.

Sin embargo, la Batalla Cultural no descansa. Diversos organismos de derechos humanos encaran una serie de actividades en Tucumán para conmemorar el 50° aniversario del Operativo Independencia, experiencia represiva piloto previa al plan sistemático de exterminio de opositores perpetrado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, ejecutada durante el gobierno interino de María Estela Martínez de Perón, que dejó más de 800 víctimas en decenas de centros clandestinos de detención. Se prevén actividades en diversos puntos de la provincia que se extenderán hasta el 17 de febrero, cuando se hará una convocatoria en la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Miguel de Tucumán para exigir el inicio del juicio contra los exdirectivos de un ingenio azucarero acusados de participar en delitos de lesa humanidad. Numerosas agrupaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales de todo el país expresaron su adhesión a dichas actividades. Desde la visión opuesta, los veteranos de aquella campaña contrainsurgente pretextada con el argumento de frenar a la guerrilla marxista, hacen su parte exigiendo ser reivindicados con todos los honores. Mientras que en las inmediaciones del Senado de la Nación aparecieron afiches anónimos que, con lógica patriotera digna de Victoria Villarruel, reivindican a la viuda de Perón sentenciando “Tucumán cuna de la independencia y sepulcro de la subversión apátrida”.

Así y todo, hoy por hoy, a sectores del personal destinado a reprimir también le está llegando el agua al cuello. Al menos así lo demuestra el creciente malestar en Gendarmería por los bajos salarios, lo que ha llevado a sus familiares a realizar marchas en todo el país, argumentando que la mayor parte del ingreso se destina al pago del alquiler.

Lo cierto es que frente a los dimes y diretes de El Palacio, acaba de expedirse La Calle. Y lo ha hecho con singular contundencia, dejando en claro que cuanto más autónomas son sus convocatorias, y más ajenas a la politiquería tradicional, mayor es su concurrencia y repercusión.

En todo caso, lo cada vez más evidente es el precio que viene pagando nuestro país a expensas del desmantelamiento del Estado. Pruebas al canto: Milei y Bullrich desfinanciaron la lucha contra el fuego, se está quemando El Bolsón, y no hay ni un helicóptero del gobierno nacional. El intendente Bruno Pogliano confirmó la muerte del vecino Ángel Martín Reyes, antiguo poblador del paraje Wharton. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el hombre había regresado a su hogar para alimentar a sus mascotas cuando fue sorprendido por las llamas. Su cuerpo fue hallado durante un relevamiento de la zona quemada. Esta muerte engrosa la lista de víctimas inocentes integrada por el bagayero fusilado recientemente en Orán, a la que en las últimas horas se ha sumado la de un joven de la comunidad kolla de Susques, que también llevaba hojas de coca, y fue asesinado por gendarmes en La Quiaca, tras una persecución. Tal es la “normalidad” libertariana. A su turno, el gobernador Alberto Weretilnek fue categórico en reconocer la evidencia de que los incendios fueron intencionados. Hasta ahora, solo se detuvo como chivos expiatorios a tres brigadistas voluntarios muy queridos en el Paraje Entre Ríos – Nicolás Heredia, Tomás Anarella, y Fabián Pasos -, dos de los cuales han sido liberados y uno permanecerá detenido durante un mes en búsqueda de pruebas. Hay que reconocer que las excesivas temperaturas favorecen la irrupción de estos focos ígneos, pero también que era inminente la 8va Marcha hacia Lago Escondido, iniciativa que venía recogiendo nutrido apoyo político y gremial, lo cual quita el sueño al magnate inglés Joe Lewis y su tropilla de jinetes apátridas. Hay registros de esos esbirros boicoteando el accionar de avionetas destinadas a combatir los incendios, que sugestivamente nunca afectaron las 12.000 hectáreas de su patrón, ni las 850.000 de Benetton. Para más dato, frente a la comisaría 12, hostigando a rebencazos a familiares y amigos de los detenidos, también se hicieron presentes algunos centauros de la corona británica, como Víctor Hugo Araneda, fotografiado y grabado en acción por lxs presentes. La impunidad con que se mueven estos grupos de choque paraestatales, facilitada por una policía que les liberó la zona, no hace más que ratificar que gran parte de la Patagonia argentina ya es un área de exclusión en manos extranjeras. Esa región del país a la que en 1957 Gregorio Álvarez dedicó un libro sobre leyendas, costumbres y tradiciones, titulado Donde estuvo el Paraíso. Del Tronador a Copahue, hoy es tierra fértil del lobby inmobiliario, por la que se pasean a sus anchas jóvenes efectivos del ejército israelí, como premio para superar los traumas ocasionados por sus crímenes de guerra.

Ahora al panorama de incendios que padecen las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, se le suma el de Corrientes. En los últimos días el fuego consumió más de 7500 hectáreas desde que se avivó. Como está a la vista, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es el camino más corto hacia la disolución nacional.

Pero hay fuegos benefactores. Poco a poco la realidad va ratificando el refrán según el cual “no hay mal que por bien no venga”: De acuerdo a la última encuestade Zuban – Córdoba, 53.3 % de las personas considera que Milei gobierna “para los multimillonarios”; mientras que solo un 39.8 sostiene que lo hace “para todos”. Pero en el desagregado de los que votaron por el mandatario en el balotaje del 2023, más del 22% también cree que “Milei no gobierna para todos”. Como parte de ese descontento en alza, el 14 de febrero la conducción de ATE Capital llevará a cabo en Plaza de Mayo una Marcha de la Resistencia por 24 hs., para hacer frente a los despidos masivos. Y seguramente el mes de marzo – Día Internacional de la Mujer y de la Memoria, mediante – será caja de resonancia obligada para demostrar al mundo que hay una creciente masa crítica de compatriotas no dispuesta a que el proceso en curso de demolición de la Argentina se cometa en su nombre. Será tiempo entonces de que las dirigencias se hagan cargo y den la espalda al chiquitaje.

A mi amigo Eduardo Cuevas,

que se autoexilió en el sur en busca de una vida sana. –

Por Jorge Falcone-La Gomera de David