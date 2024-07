Organizaciones sionistas acusaron a Alejandro Bercovich de “portador de apellido”: “Acá estoy, soy el terrorista que estaban buscando”

El periodista de Radio Con Vos, tras las críticas recibidas por su editorial contra el discurso del presidente de la AMIA, Amos Linetzky, durante el acto por el 30 aniversario, salió a responderle a la Organización Sionista Argentina.

Alejandro Bercovich protagonizó otro capítulo en su disputa con las organizaciones judías por haber cuestionado el discurso del presidente de la AMIA, Amos Linetzky durante el acto por el 30 aniversario del atentado que provocó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994.

“Parece que ahora soy terrorista. Por eso me puse un pasamontañas rojo que no simboliza nada más que eso. Mi paso a la clandestinidad porque me dijeron terrorista por hablar como judío los que supuestamente defienden a los judíos de la discriminación. Es una cosa increíble. Pero acá estoy. Háganme lo que quieran. Sáquenme la identidad. Sáquenme el apellido. Acá estoy soy el terrorista que estaban buscando”, dijo el periodista escondido detrás de un pasamontañas rojo.

Luego de quitárselo, Bercovich continuó manifestando su disgusto por el comunicado de la Organización Sionista Argentina “Más allá de tomárselo en joda me dicen terrorista y además por poco soy el culpable del atentado a la AMIA. Hay otro comunicado que salió antes de la Organización Sionista Argentina que directamente me niega el status de judíos. Me llama portador de apellido. Con una violencia que jamás creí ver porque son la voz de una comunidad”.

Qué dijo la Organización Sionista Argentina

A través de un comunicado, la Organización Sionista Argentina, salió a repudiar los dichos de Bercovich quien fustigó duramente al presidente de la AMIA, Amos Linetzky: “Las acusaciones efectuadas por el periodista referenciado no tienen justificación alguna más que una clara intencionalidad política que deja entrever en sus comentarios. Seguiremos exigiendo justicia por el atroz atentado a la sede de la AMIA, defendiendo el legítimo derecho del Estado de Israel a defenderse y combatiendo la mentira, venga de quien venga, inclusive de aquellos portadores de apellido que creen que su discurso tendrá alguna connotación especial por llamarse así mismo judíos”.

En su editorial, Bercovich había manifestado: “El presidente de la AMIA, muy a tono con la época, muy a tono con el estilo de (Javier) Milei, se mandó en el acto por los 30 años del atentado contra el feminismo, también dijo que la Cruz Roja había colaborado con los nazis, culpó a UNICEF, porque no reclama contra los asesinos de Hamas por los chicos muertos o secuestrados en el ataque terrorista, atacó los organismos de Derechos Humanos argentinos que son heroicos”, señaló.

El periodista consideró que Linetzky realizó estas críticas “porque no se pliegan a su discurso” y completó: “Al discurso que soslaya una realidad que se vive desde hace muchas décadas, el conflicto en medio oriente alimentado por occidente todo el tiempo con armas y con dinero, y desangra a dos pueblos como el árabe y el judío”.

Desde la DAIA consideraron que “la asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre” y agregaron: “El presidente de la AMIA expuso la continuidad del terror, el silencio cómplice y la asociación con Estados terroristas que manifiestan su odio al pueblo judío pretendiendo su eliminación”.

“Los discursos valientes y claros provocan la molestia de aquellos que siguen negándole al Estado de Israel el derecho a su defensa”, concluyeron en defensa de Linetzky.

