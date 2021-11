Ómicron se habría propagado en Europa antes de ser detectada por primera vez en Sudáfrica

El Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) informó este 30 de noviembre que encontró la presencia de la nueva variante del Sars-Cov-2 Ómicron en pruebas de diagnóstico que fueron realizadas días antes de que las autoridades de Sudáfrica informaran sobre la detección de la nueva variante en su territorio. Entretanto, varios países reportan nuevos casos de la variante, también conocida como B.1.1.529, al tiempo que se endurecen las restricciones.

Los nuevos hallazgos de los epidemiólogos sobre la nueva variante del virus Sars-Cov-2 Ómicron dejan claro que esta se filtró en Países Bajos antes de que se prendieran las alarmas.

La nación europea informó que la B.1.1.529 del SARS COV-2 ya circulaba en su territorio antes de que las autoridades sudafricanas informaran sobre su detección.

El Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM) encontró la presencia Ómicron en muestras que datan desde el 19 de noviembre. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Sudáfrica informó por primera vez sobre la variante el 24 de noviembre.

Es probable que las propias autoridades sudafricanas también desconocieran de su existencia antes de esa fecha. El país ha sido elogiado por alertar a la comunidad científica mundial y a la OMS tan rápidamente como supo sobre Ómicron, un paso considerado valiente dado el daño que las restricciones de viaje impuestas por varios países han causado a su sector turístico.

Aunque fue descubierta por primera vez en la nación africana, aún no está claro con exactitud dónde o cuándo surgió. El reciente anuncio de las autoridades neerlandesas cuestiona aún más la línea de tiempo sobre el origen y propagación de la nueva variante, que una vez más deja al mundo debatiéndose entre las esperanzas de volver a la normalidad y los temores de un nuevo estallido de la pandemia.

Aunque Países Bajos ya impuso restricciones, las autoridades reconocieron que en estos momentos la variante ya circula dentro de su territorio, por lo que es difícil de contener, al menos 11 días después de haber llegado al país.

Además, al menos 14 personas llegaron contagiadas con la nueva variante, en vuelos desde Johannesburgo y Ciudad del Cabo hacia Ámsterdam, el 26 de noviembre, agregó en Instituto Nacional de Salud Pública.

Anteriormente, Países Bajos había dicho que encontraron la variante entre los pasajeros que vinieron de Sudáfrica el viernes, pero los nuevos casos detectados son anteriores a ese reporte.

Mientras tanto, Japón y Francia informaron sus primeros casos de la nueva variante.

No se conoce aún qué tan contagiosa es la variante Ómicron

La OMS subraya que aún se desconoce mucha información sobre la nueva variante, incluido qué tan contagiosa podría ser.

Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD), Adrian Puren, señaló en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que Ómicron podría superar a Delta en su alto nivel de propagación.

“¿Pensamos qué superará a Delta? Esa ha sido siempre la pregunta, al menos en términos de transmisibilidad quizás esta variante en particular lo sea”, afirmó Puren

Omicron mutations alarm scientists, but new variant first must prove it can outcompete delta https://t.co/bXSU0jcvD4

El experto agregó que los científicos deben saber en aproximadamente cuatro semanas hasta qué punto Ómicron puede evadir la inmunidad generada por las vacunas existentes contra el Covid-19, y si conduce o no a peores síntomas clínicos que otras variantes.

Hasta ahora, los relatos de los médicos que han tratado a pacientes sudafricanos con la variante señalan que parece estar produciendo síntomas leves, como tos seca, fiebre y sudores nocturnos.

Asimismo, Australia informó que los dos casos que detectó por primera vez esta semana se presentaron en personas que se encuentran vacunadas y que resultaron asintomáticas.

Los expertos advierten que todavía es temprano para sacar conclusiones firmes.

La EMA informa que tendría listas vacunas contra Ómicron en 3 o 4 meses

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que podría aprobar antídotos específicamente adaptados contra la variante Ómicron en un plazo de tres a cuatro meses si fuera necesario.

European Medicines Agency executive director Emer Cooke said it was not known if drugmakers would need to tweak their vaccines to protect against Omicron, but the EMA was preparing for that possibility https://t.co/N0RnbPemkL pic.twitter.com/QTh68m5kFC

— Reuters (@Reuters) November 30, 2021