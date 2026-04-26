Omar Maturano, una vida llena de lujos

Los bienes del líder de los ferroviarios. Caballos, autos caros y el rol de su esposa.

El nombre de Omar Maturano está asociado al ferrocarril. Es desde hace más de tres décadas el secretario general de La Fraternidad, el sindicato de los maquinistas (conductores) de trenes y locomotoras, un gremio que en los años dorados del rubro en la Argentina tenía representantes en la mayoría de los pueblos y ciudades en las que había una estación de tren.

Con el correr de los años y el cierre de ramales, el poderoso sindicato ferroviario fue perdiendo poder, pero no así su secretario general.

El patrimonio del sindicalista creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa.

Esta investigación surge a partir de un dato revelado en LN+ por el periodista Luis Gasulla, quien contó con lujo de detalles que Maturano tenía una casa en una country de chacras en las afueras de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. La propiedad de Maturano está compuesta de dos lotes de una hectárea cada uno. En un lote construyó la casa y en otro un establo para caballos de salto, una pasión de su esposa María Fernanda Selva, de 36 años.

A partir de este nombre, NOTICIAS encontró una sociedad radicada en Delaware, Estados Unidos, llamada Pampa Investments LLC que pertenece a Selva y que además es dueña de un departamento en Miami en la torre Skyline on Brickell Condominium. Según los registros a los que accedió esta revista, el departamento está valuado en alrededor de 450 mil dólares.

Esta no es la única propiedad de Selva, la esposa de Maturano. La casa familiar está en Villa Ortúzar, sobre la calle Plaza, y es una propiedad de 560 metros cuadrados con más de 40 de fondo, lo que la convierte en una de las pocas de la cuadra que llega hasta la mitad de la manzana.

Según las imágenes de Google Street View, y cotejado con registros automotores, frente a la casa de la calle Plaza suelen estacionar una camioneta Audi Q5, un Audi A1, una camioneta RAM, una Chevrolet Tracker y hasta un Ford Falcon de colección, que Maturano tiene a nombre de su esposa. La casa también sufrió modificaciones: enrejaron todas las ventanas y le agregaron cerco eléctrico.

Más bienes. En el mundo judicial, la esposa de Maturano también tiene registros. En el fuero Comercial le iniciaron una denuncia por un conflicto con su ex socia en un restaurante en San Isidro llamado Tribu. En ese expediente hay un dato revelador: entre la documentación aportada a la Justicia está el contrato de una concesión para montar un emprendimiento gastronómico en terrenos del ferrocarril, frente a la estación Anchorena, del Tren de la Costa. El contrato es entre la operadora ferroviaria estatal SOFSE y AINOHA SRL, la empresa de Selva.

El documento revela una particularidad. Selva es, además de la esposa de Maturano, empleada de Belgrano Cargas, la operadora ferroviaria estatal de cargas que integra, junto a SOFSE, el mismo grupo de empresas del Estado bajo la órbita de Ferrocarriles Argentinos. Es decir, el mismo Estado que le paga el sueldo, le adjudica el local y le firma las paritarias al marido.

Selva es un punto de fuga de información para Maturano. En sus redes sociales, ella publica fotos de los viajes que hicieron a países del sudeste asíatico como Tailandia, pero también hay fotos en Estados Unidos, Singapur o Inglaterra, donde suelen alojarse en el Ritz de Londres.

Además de los viajes, otra debilidad de Selva son los caballos. La chacra de Chascomús fue pensada para criar ejemplares de salto ecuestre, pasión que le trasladó a la hija que tiene con el líder de los ferroviarios. El gusto de Selva por los caballos viene de familia. Su abuelo, Obdulio Selva, era burrero, por lo que esa pasión mutó hacia otra actividad hípica mucho más costosa. Tanto es así que en septiembre pasado lanzó un negocio de ropa técnica y equipamiento para equitación llamado Obdulio Selva Equestrian Boutique, en homenaje a su abuelo. Entre los productos que ofrece hay monturas de la marca francesa Hermés.

Como en el caso de Hugo Moyano, el líder sindical de Camioneros, quien supo construir un robusto esquema patrimonial alrededor de su esposa, Maturano también eligió el mismo camino. Distintos sindicatos, mismos estilos.

Omar Maturano y su esposa Fernanda Selva. | Foto:Cedoc.

Por Rodis Recalt – Revista Noticias