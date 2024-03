Oliva Rodrigo estrenó el video de “Obsessed”

La cantante publicó una versión de lujo de su disco “Guts”.

Olivia Rodrigo publicó el video de su tema “Obsessed”, pero esto no es todo. Los fans de la artista estadounidense podrán disfrutar de una versión de lujo de su disco Guts. Esta edición tendrá cuatro canciones que aparecieron en el formato vinilo del álbum.

“Obsessed”, “Girl I’ve Always Been”, “Scared Of My Guitar” y “Stranger”, son entonces los temas que ahora se pueden escuchar en las plataformas. El LP también incluye “So American”, un nuevo track en donde Rodrigo canta sobre cómo se siente con una nueva pareja.

También, Olivia Rodrigo compartió el clip de “Obsessed”, con la dirección de Mitch Ryan, y se la ve a la cantante en un salón de baile de un hotel luciendo una franja con el texto “Miss Right Now”. También se encuentra con las ex de su amor actual, y cada una de las mujeres representa una reina de un desfile.

Podemos ver distintas definiciones para cada una de ellas como “La señorita pensó que era la indicada”, “La favorita de la señorita mamá”, “La señorita lo puso en terapia” y “La señorita sigue siendo su amiga más cercana”. Más tarde, Rodrigo interpreta “Obsessed” con una banda en vivo.

Olivia Rodrigo presentó su disco “Guts”: todos los detalles de esta perla pop

Este segundo álbum de la artista y sucesor de Sour, que fue galardonado como 4x Platino por RIAA, y que presenta su éxito número uno “vampire”, más la canción “get him back”. Como celebración por el lanzamiento, en septiembre del año pasado, la cantante estadounidense compartió un video de la presentación en vivo de “all-american bitch”, primer track del disco.

Olivia Rodrigo actuando en la última entrega de los premios Grammy (Foto: REUTERS/Mike Blake).Por: REUTERS

Los detalles de “Guts”, el nuevo disco de Oliva Rodrigo

Producido por su frecuente colaborador Daniel Nigro y creado en parte en los legendarios Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York, Guts representa un gran paso adelante tanto en la honestidad desenfrenada de la composición de Rodrigo como en la audaz originalidad de su sonido.

Con el estreno de “vampire” en junio del 2023, Olivia ofreció una poderosa introducción a su recién ampliado arte e inmediatamente obtuvo innumerables elogios. Su mayor debut de todos los tiempos en múltiples plataformas, el tema arrancó en el número #1 del Billboard Hot 100, estableció el récord de Spotify para el mayor debut de una canción en solitario en 2023 y, finalmente, alcanzó el número #1 en el Top 40 Radio. Más recientemente, “vampire” alcanzó el puesto número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido, un giro de los acontecimientos que convirtió a Rodrigo en la artista femenina con más sencillos número uno en el Reino Unido en esta década.

Al igual que “vampire”, el segundo sencillo de Guts, titulado “bad idea right?”, fue nombrado “Mejor Tema Nuevo” por Pitchfork, quien elogió este último como “una de las mejores actuaciones pop del año”. Lanzado el mes pasado junto con su video inspirado en una película clase B, “bad idea right?” también recibió elogios de medios como Rolling Stone (que la llamó un “headbanger azucarado”) y el New York Times (que la elogió como una “brillante y caleidoscópica avalancha de una canción pop” en su columna semanal “The Playlist”).

Dirigido por la famosa artista, directora y fotógrafa Petra Collins, el video de “vampire” recibió seis nominaciones a los VMAs de este año, incluyendo “Video del Año”, “Canción del Año”, “Mejor Pop”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Edición” y “Canción del Verano”. Collins anteriormente obtuvo una nominación al Grammy por su trabajo en “good 4 u” y también dirigió los videos de “brutal” y “bad idea right?”.

Olivia Rodrigo cantando el año pasado en el festival de Glastonbury (Foto: REUTERS/Dylan Martinez).

Gracias al éxito monumental de “vampire”, Olivia Rodrigo fue la primera artista en debutar los sencillos principales de sus dos primeros álbumes en la cima del Hot 100. También es la artista más joven en Hot 100 en la historia para debutar con tres éxitos en el No. 1, mientras que Sour fue el álbum más rápido de la historia en tener todas sus canciones certificadas platino por RIAA.