Oficializan a Lucila Crexell, la exsenadora que votó la Ley Bases, como embajadora en Canadá

Tras la aprobación del plácet de estilo, la exsenadora neuquina fue nombrada formalmente a través del Boletín Oficial. En simultáneo, se confirmó el nuevo representante argentino ante la Organización Mundial del Comercio.

El Gobierno nacional formalizó este jueves 30 de abril el nombramiento de la exsenadora nacional por Neuquén, Carmen Lucila Crexell, como la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá. La medida se dio a conocer a través del Decreto 304/2026, publicado en el Boletín Oficial, tras obtener el plácet de estilo correspondiente por parte de las autoridades canadienses.

La designación de Crexell, quien llegó al Senado representando al Movimiento Popular Neuquino y luego pasó a tener un monobloque propio, ocurre luego de la controversia generada durante el debate de la Ley Bases, tras el cual el Ejecutivo propuso su nombre para la sede diplomática en Ottawa. El decreto establece su nombramiento en la Categoría “A” dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El voto clave de Crexell que derivó en la Embajada de Canadá

En 2024, durante el debate de la Ley Bases, Crexell era parte de un monobloque y su voto era clave para la aprobación de la ley porque durante la sesión del Senado de la Nación Argentina que la trató, el oficialismo de Milei llegaba con los votos justos y la decisión de la senadora neuquina, proveniente de una familia con una larga trayectoria política, podía inclinar la balanza a favor.

En aquellos tiempos de debate, cuando ya se vislumbraba la intención de la senadora, la oposición denunció que Crexell había acordado un cargo como embajadora argentina ante la UNESCO a cambio del voto a favor de la ley, cuando trascendió, durante las horas previas a la votación final, un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta. En él solicitaban antecedentes jurídicos de la senadora neuquina, lo que sería un paso previo a la designación como embajadora de la organización.

Durante el debate de la Ley Bases, legisladores solicitaron que Lucila Crexell se abstuviera de votar ante la posible negociación de un cargo diplomático. Pese a las objeciones, la senadora votó a favor del proyecto en una sesión sumamente ajustada. Posteriormente, el caso derivó en denuncias judiciales por presunto intercambio de favores, acusaciones que la funcionaria rechazó alegando que las gestiones por el cargo eran previas al tratamiento de la ley. Luego, la senadora aclaró que había sido consensuado con el gobernador neuquino Rolando Figueroa.

Finalmente no se avanzó en la designación y se abrió una investigación por el tema. En tanto, Crexell sostuvo que la posibilidad de asumir en un organismo internacional existieron antes de las últimas elecciones nacionales, en las que apoyó a Patricia Bullrich, y que la propuesta resurgió luego, con Milei en la presidencia. No fue embajadora ante la UNESCO pero el cargo internacional lo obtuvo como embajadora en Canadá.

Cambios en la representación ante la OMC

En sintonía con las nuevas designaciones diplomáticas, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 303/2026, mediante el cual se oficializó a Carlos Mario Foradori como el nuevo representante permanente de la República Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Foradori, diplomático de carrera, asumirá las funciones en reemplazo de Gustavo Nerio Lunazzi, cuya gestión al frente de la representación ante el organismo internacional fue dada por finalizada en el mismo texto oficial. Lunazzi se desempeñaba en dicho cargo con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario hasta la fecha.

Fuente: Perfil