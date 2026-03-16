Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

La entidad confirmó que no se llegó a un acuerdo con la AFA para la disputa del partido entre ambas selecciones

Es oficial. UEFA confirmó que la Finalissima que iban a disputar Argentina y España se canceló. Según un comunicado que emitió la entidad que maneja los destinos del fútbol en el Viejo Continente, y luego de las tratativas de los últimos días, no se llegó a un acuerdo con la AFA sobre “una fecha alternativa”. De esta manera, el partido no se realizará en 2026 y habrá que ver cuándo se jugará.

“Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, indica el primer párrafo del reporte que publicó la UEFA.

En el escrito, la entidad remarcó que se pusieron sobre la mesa diferentes opciones y ninguna fue del agrado de la AFA. “UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, indicó el comunicado, que estableció las tres opciones que se manejaron para que el partido se pudiera jugar antes de la Copa del Mund

La primera opción fue jugar en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. El segundo plan fue jugar en la misma sede el 27 de partido como ida y la vuelta “durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50)”. La tercera opción, que también fue desestimada, fue jugar en una ciudad neutral.

Argentina se coronó en la Finalissima 2022 tras superar a Italia (REUTERS/David Klein)

Durante los últimos días del 2025, la Finalíssima había sido confirmada en el Lusail Stadium de Doha (Qatar) para el viernes 27 de marzo. Sin embargo, la situación geopolítica en Medio Oriente cambió en las últimas semanas y obligó a replantear la sede.

En ese marco, se comenzó a trabajar en posibles variantes pero en las últimas horas había salido a la superficie un cortocircuito evidente entre las partes. Desde España, afirmaron que el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid se había transformado en el “gran favorito” para albergar el choque entre el campeón de América y de Europa.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dejó en claro que esa alternativa no era viable y hasta el presidente Claudio Chiqui Tapia lanzó una contraoferta pública para dejar en claro que no corría la opción respaldada por los medios españoles: “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”. En un marco de incertidumbre, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, viajó a Argentina durante la noche del jueves para reunirse con Tapia en busca de una solución al tema.

No se puede perder de vista la importancia de esta Fecha FIFA y de los dos partidos que pueden disputarse en esta ventana preparatoria. Además de la Finalíssima, Argentina iba a chocar con Qatar cuatro días después del juego en Lusail y España tenía planificado enfrentar a Egipto.

Estos encuentros son los últimos antes de iniciar el proceso oficial del Mundial 2026. Si bien la FIFA tiene una ventana más para jugar dos amistosos antes de la Copa del Mundo, esos encuentros preparatorios deben realizarse entre el 1 y el 9 de junio, apenas un puñado de horas antes del inicio formal del torneo más importante a nivel selecciones.

El camino de España en el Mundial se iniciará en la ciudad norteamericana de Atlanta el lunes 15 de junio: enfrentará a Cabo Verde por el primer partido del Grupo H (a las 18hs de España). Luego chocará con Arabia Saudita en esa misma sede el 21 de junio (18hs de España) y cerrará la zona contra Uruguay en Guadalajara (México) el viernes 26 de ese mismo mes (2:00 de la madrugada en España).

Argentina, por su parte, será parte del Grupo J: iniciará su actividad el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium y luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).

El historial entre argentinos y españoles contabiliza en total 14 cruces con 6 victorias por lado y 2 empates. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro preparatorio para Rusia 2018 con un contundente triunfo español por 6-1 en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético Madrid.

El comunicado de la UEFA:

Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo.

Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional. Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada.

En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su sincero agradecimiento al Real Madrid CF, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en la organización de este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con muy poca antelación. Asimismo, agradece a la Real Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas durante el proceso.

Fuente: Infobae