Obtuvo dictamen el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema y avanza su designación como juez

La postulación de Emilio Rosatti fue debatida este jueves en la Comisión de Acuerdos del Senado. El oficialismo y sus aliados lograron el respaldo para otros 15 candidatos. Sin las firmas del PJ, en total hay 82 carpetas listas para llevar al recinto

La Comisión de Acuerdos del Senado firmó este miércoles el dictamen favorable para 15 pliegos judiciales en su quinta reunión del año, con los votos del oficialismo y sus socios y sin la presencia del peronismo, que mantuvo su postura de no participar del proceso. Con esta tanda, el total de designaciones avaladas a lo largo de las cinco reuniones alcanza los 82 pliegos. El que concentró la mayor atención política fue el de Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La postulación de Rosatti llegó al Senado con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara la terna por unanimidad sobre un quórum de 19 consejeros. Horacio Rosatti se abstuvo de participar en esa votación. Su hijo había llegado primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. Los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron un proyecto pra modificar esa instancia por la “discrecionalidad” que habilita para alterar el orden de mérito.

La trayectoria de Emilio Rosatti dentro del Poder Judicial se extiende desde 2007, cuando ingresó como auxiliar en el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe. Desde entonces ocupó cargos de escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo juzgado, hasta llegar a su actual función como secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe. Desde el entorno del presidente de la Corte sostienen que su hijo “ingresó casi diez años antes que Horacio Rosatti al Poder Judicial” y que la terna se votó sin su intervención. La postulación no estuvo exenta de antecedentes: en 2022, Emilio Rosatti había renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante.

Un detalle que llamó la atención fue la presencia en la audiencia pública del camarista Diego Barroetaveña.En los pasillos del Palacio Legislativo aseguraron que fue a ver la exposición de Rosatti.

Una de las preguntas que recibió Rosatti de parte del senador radical Maximiliano Abad fue el impacto que tiene lo mediático en las causas y si eso influiría en sus decisiones.

Rosatti, que tiene una obra escrita sobre lo que denomina “justicia mediática”, hizo referencia que “el desafío de los jueces es acortar los tiempos para que no sean tan dispares de la mediatización. Es difícil desentenderse, pero para eso estamos, para ver las pruebas y lo que sucede en una sala de audiencia y tomar una decisión sobre eso y no lo que pasa afuera de la sala de audiencias”.

El senador del PJ, Martín Soria, quien le preguntó a todos sobre la presentación de la Corte Suprema para modificar el reglamento de selección, en especial para bajar la discrecionalidad de la entrevista personal.

“Está dentro de las facultades de la Corte proponer, no es el único. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé que postura tomará el Consejo de la Magistratura. En el caso de que cambie quienes concurse o concursemos lo deberíamos hacer con el nuevo reglamento”, señaló el postulante hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia

La pregunta fue para todos los aspirantes que estaban en ese momento -Cacace, Rodríguez y Parma- uno a uno fueron respondiendo. El primero se mostró de acuerdo con Rosatti, el segundo le pareció razonable “bajar la discrecionalidad” -llegó a la entrevista en primer puesto y terminó segundo en la terna- y el tercero como proviene del Ministerio Público de la Defensa no pasa por esa instancia.

Entre los restantes pliegos con dictamen favorable, Gerardo Daniel Cacace para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa se distingue del resto por ser el único postulante que no proviene de la carrera judicial: su trayectoria se desarrolló en el ejercicio privado de la profesión, lo que lo convierte en una excepción dentro de un temario dominado por magistrados y funcionarios judiciales en actividad.

También figuran Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe; Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela; Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal N.º 2 de Salta; y Sebastián Guillermo Soneira como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Para los tribunales orales de la Capital Federal se propusieron Marcelo Alejandro Peluzzi y Juan Manuel Mejuto. Completan el temario Carlos Agustín Parma como defensor público oficial federal con asiento en Mendoza y Juan Ignacio Lazzaneo como defensor público de víctimas en Entre Ríos.

A lo largo de las cinco reuniones de la Comisión de Acuerdos, el peronismo sostuvo su decisión de no participar del proceso, lo que dejó el trámite en manos de la coalición oficialista y sus aliados. La ausencia del bloque opositor mayoritario no frenó el avance de los pliegos, pero alimentó el debate sobre la legitimidad política del proceso de designaciones en un año electoral. Los 82 dictámenes firmados en total quedan ahora a la espera de su ratificación en el pleno del Senado.

Obtuvo dictamen el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema y avanza su designación como juez



Por David Cayón – Infobae